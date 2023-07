Pro Controller Wireless per Nintendo Switch: porti l'esperienza al TOP

Hai sempre desiderato una vera esperienza di gioco senza fili sulla tua console Nintendo Switch? Il Pro Controller Wireless di PXN è la soluzione che stai cercando per giocare con un controller diverso dai joy-con. Esperienza unica tra le mani per elevare il gameplay in una sola mossa.

Lo trovi al momento su Amazon con una strabiliante doppia offerta. Pensa che non solo risparmi il 20% ma se spunti il coupon concludi l’affare. Apri subito la pagina per completare l’acquisto con soli 25,59€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Goditi un nuovo modo di giocare con il pro controller di PXN

Non c’è niente da fare, alcuni titoli su Nintendo Switch sono proprio pensati per essere giocati un vero e proprio pad. Non a caso la casa nipponica ha creato, oltre ai classici joy-con, anche un vero è proprio pro controller. Se sei tentato di comprarne uno ma sei bloccato dal suo alto costo, non ti preoccupare: il Pro Controller Wireless di PXN sa il fatto suo. Con il suo design ergonomico e la connessione wireless stabile ti permette di goderti lunghissime sessioni di gioco senza intoppi.

Questo controller offre una fantastica funzione di vibrazione che ti permette di immergerti completamente nel mondo del gioco. Il giroscopio a 6 assi integrato ti permette di controllare i giochi attraverso i gesti e i movimenti dei tuoi polsi. Vanta inoltre della funzione turbo, del chip NFC per usare gli Amiibo e di ben due pulsanti macro.

Scaricando l’applicazione dedicata sul tuo smartphone puoi programmare i tasti e rimappare il tutto come più si addice al tuo stile di gioco.

Il suo design classico è perfetto per giocare anche lunghe sessioni senza fastidi grazie anche alla lunga autonomia della batteria che arriva fino a 20 ore. Per ricaricarlo basta collegarlo con il cavo fornito, quindi ricorda ti metterlo in carica dopo l’ultima partita.

Ma non è finita qui, infatti questo fantastico controller non è solo perfetto per la tua console Nintendo Switch, ma puoi anche utilizzarlo con i sistemi operativi: Windows, Mac OS, Android e iOS.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito su Amazon questo straordinario Pro Controller Wireless di PXN a soli 25,59€ grazie al doppio sconto che trovi sulla pagina del prodotto.

Ricorda che con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.