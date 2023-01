Processore AMD Ryzen 5: offertona Amazon, risparmi subito 82 euro

Se avevi in mente di aggiornare il tuo PC o costruirne uno nuovo di zecca partendo ovviamente dal processore non puoi non dare un’occhiata a questa offerta di Amazon. Il processore AMD Ryzen 5 4500 da 6 core e 12 Thread è disponibile in sconto a 86 euro con un risparmio di ben 82 euro sul prezzo ufficiale.

Il chip è ancora disponibile per l’acquisto e, prendendolo oggi, potrai riceverlo già domani grazie alla spedizione Prime gratuita.

Processore AMD Ryzen 5: un’offerta da non perdere

Il processore AMD Ryzen 5 4500 è caratterizzato dalla presenza di 6 core, 12 thread, una frequenza di clock massima a 4.1GHz e, se preferisci, puoi anche fare l’overclocking. Compatibile con le schede madri AM4 serie 500 e 400, nella confezione trovi tutto l’occorrente per il montaggio, compresa una pratica soluzione per l’isolamento termico.

Questa CPU è in grado di garantirti ottime situazioni in tutte le condizioni di utilizzo diventando un alleato utile per l’assemblaggio di un nuovo PC o per aggiornarne uno più datato. Al prezzo a cui viene offerto poi è praticamente un acquisto imperdibile.

AMD Ryzen 5 a 86 euro è indubbiamente il grande affare del giorno su Amazon. Lo acquisti adesso e lo ricevi subito: ma fai in fretta, perché a questo prezzo sta andando logicamente a ruba.

