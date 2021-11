Prodotti AVG in offerta: sconti fino al 33%

Anche AVG propone interessanti offerte per il Cyber Monday. Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento a cinque prodotti (Internet Security, Secure VPN, TuneUP, Ultimate e Driver Updater), risparmiando fino al 33%. La software house della Repubblica Ceca consente quindi di scegliere soluzioni complete che soddisfano tutte le esigenze.

AVG: sconti fino al 33% per 5 software

AVG Internet Security è la soluzione di sicurezza per Windows, macOS e Android. La suite include ovviamente il noto antivirus che offre una protezione completa contro qualsiasi minaccia, grazie alla rilevazione in tempo reale, all'analisi dei comportamenti sospetti e all'intelligenza artificiale (utile per i nuovi malware).

Internet Security individua siti infetti, blocca il download di file pericolosi, analizza gli allegati alle email, avvisa l'utente se la connessione WiFi non è sicura e rimuove dal browser toolbar o estensioni indesiderate. Il software garantisce la sicurezza durante i pagamenti online (rileva i siti fake), impedisce l'accesso non autorizzato alla webcam e monitora il traffico in entrata e uscita con il firewall.

L'abbonamento per un anno, valido per dieci dispositivi, può essere sottoscritto a 59,99 euro, invece di 89,99 euro (sconto del 33%).

Gli utenti che desiderano navigare online senza essere rintracciati possono utilizzare la Secure VPN per Windows, macOS, Android e iOS. La rete è composta da numerosi server in oltre 50 posizioni. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit. L'abbonamento per un anno, che consente l'accesso contemporaneo a dieci dispositivi, può essere sottoscritto a 59,88 euro, invece di 89,99 euro (sconto del 33%).

TuneUp per PC è invece il tool che consente di “pulire" il dispositivo, eliminando i file inutili, le versioni di prova e i software preinstallati. È possibile anche effettuare la ricerca degli aggiornamenti per le applicazioni installate. L'abbonamento per un anno, valido per dieci dispositivi, può essere sottoscritto a 52,49 euro, invece di 69,99 euro (sconto del 25%).

Un altro tool molto utile è Driver Updater per PC. Può infatti effettuare la scansione del computer per cercare driver danneggiati, obsoleti o mancanti. Quindi verifica la disponibilità di nuove versioni e le installa automaticamente. L'abbonamento per un anno, valido per un dispositivo, può essere sottoscritto a 31,99 euro, invece di 39,99 euro (sconto del 20%).

Infine, gli utenti che preferiscono una singola soluzione di sicurezza possono acquistare AVG Ultimate. La suite include Internet Security, Secure VPN e TuneUp. L'abbonamento per un anno, valido per dieci dispositivi, può essere sottoscritto a 79,99 euro, invece di 119,99 euro (sconto del 33%).