Tutti i prodotti Google alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Tantissimi prodotti Google sono in super offerta per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon. Approfitta subito di questa occasione. In questo articolo ti abbiamo raggruppato i migliori. Partiamo dal più gettonato. Il Pixel 8 è tuo a soli 699 euro, invece di 799 euro.

Aggiungiamoci anche un bel paio di auricolari a prezzo bomba! I Google Pixel Buds A-Series sono tuoi a soli 69 euro, invece di 99 euro. Goditi il meglio della musica grazie a questo dispositivo comodo da indossare ed estremamente potente per bassi profondi e alti cristallini.

Google in svendita alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Se vuoi una qualità audio ancora superiore, alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon c’è la soluzione che vuoi. Acquista subito i Google Pixel Buds Pro a soli 169 euro, invece di 229 euro. Perfetti per musica e chiamate, li porti sempre con te grazie alla loro autonomia di 30 ore garantita dalla custodia di ricarica.

Trasforma la tua televisione in dispositivo smart grazie a Chromecast con Google TV, tuo a soli 59,90 euro, invece di 69,90 euro. Facilissimo da installare, è subito pronto all’uso una volta collegato alla tua rete WiFi di casa.

Risparmia energia grazie al Google Nest Learning Thermostat 3D Generation Rame a soli 189 euro, invece di 249 euro. Questa è un’offerta potente per una gestione in economia e comoda della tua casa.

Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.