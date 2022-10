Professione copywriter: tutti i corsi in offerta

Sei un aspirante copywriter? Per migliorare le tue capacità e apprendere nuove nozioni puoi affidarti ai corsi Domestika: rivolti a un bacino di utenza di livello prevalentemente principiante, sono davvero adatti a chiunque. Ogni corso propone videolezioni on-demand ad accesso illimitato, accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive. Non hanno una scadenza, perciò possono essere consultati più e più volte. E grazie alla promozione, puoi risparmiare fino al 75% di sconto su un ampio catalogo di corsi. Ecco la nostra selezione dedicata interamente al settore del copywriting.

I migliori corsi per aspiranti copywriter

Il copywriter è quella figura che si occupa di scrivere tutte le parole in una pubblicità, che siano annunci stampa, affissioni o telecomunicati. Perciò se intendi intraprendere questo percorso professionale, potrebbero tornarti molto utili i seguenti corsi:

Copywriting per social network (16,90 euro) – Iniziando dalle tecniche basilari di scrittura, scoprirai come usare le parole per raccontare la storia del tuo brand. Imparerai un metodo semplice per fare brainstorming, sviluppare le idee in base alle informazioni disponibili e presentarle in modo creativo. Alla fine del corso avrai creato per il tuo brand una campagna con testi pertinenti, capaci di attirare l’attenzione del tuo pubblico social.

(16,90 euro) – Iniziando dalle tecniche basilari di scrittura, scoprirai come usare le parole per raccontare la storia del tuo brand. Imparerai un metodo semplice per fare brainstorming, sviluppare le idee in base alle informazioni disponibili e presentarle in modo creativo. Alla fine del corso avrai creato per il tuo brand una campagna con testi pertinenti, capaci di attirare l’attenzione del tuo pubblico social. Copywriting: principi della redazione pubblicitaria (16,90 euro) – Con Érica, vedrai i principi di base, gli strumenti creativi, le tecniche e i trucchi del copywriting per progettare testi potenti. Scoprirai l’intero processo creativo di una campagna pubblicitaria e ne creerai una tua, dal brainstorming allo svolgersi dei pezzi e alla pubblicazione nei formati più diversi.

(16,90 euro) – Con Érica, vedrai i principi di base, gli strumenti creativi, le tecniche e i trucchi del copywriting per progettare testi potenti. Scoprirai l’intero processo creativo di una campagna pubblicitaria e ne creerai una tua, dal brainstorming allo svolgersi dei pezzi e alla pubblicazione nei formati più diversi. Copywriting: definisci il tono del tuo marchio personale (14,90 euro) – Attraverso esempi reali, analizzerai la personalità di marchi rinomati e scoprirai quanto sia importante il modo in cui comunicano, non solo per raggiungere il pubblico, ma anche per costruire un marchio solido e coerente. Tutti questi insegnamenti ti aiuteranno a dare voce al tuo marchio personale ea restringere il suo universo verbale.

(14,90 euro) – Attraverso esempi reali, analizzerai la personalità di marchi rinomati e scoprirai quanto sia importante il modo in cui comunicano, non solo per raggiungere il pubblico, ma anche per costruire un marchio solido e coerente. Tutti questi insegnamenti ti aiuteranno a dare voce al tuo marchio personale ea restringere il suo universo verbale. Copywriting per brand: sviluppa il tuo tone of voice (14,90 euro) – In questo corso ti insegnerà a sviluppare un tone of voice coerente per un brand o un progetto. Stilerai per intero un manuale del tono di voce, o ToV, per un’azienda, imparerai a comunicare con personalità e scoprirai lo stile che contraddistingue e rende unico il tuo brand.

(14,90 euro) – In questo corso ti insegnerà a sviluppare un tone of voice coerente per un brand o un progetto. Stilerai per intero un manuale del tono di voce, o ToV, per un’azienda, imparerai a comunicare con personalità e scoprirai lo stile che contraddistingue e rende unico il tuo brand. Copywriting creativo per imprenditori (19,90 euro) – In questo corso scoprirai il potere del copywriting e la sua importanza come asse centrale di qualsiasi campagna di comunicazione per la tua attività o progetto. Imparerai a creare copie efficaci per entrare in contatto con il tuo pubblico di destinazione in diversi contesti, sfruttando gli strumenti che i social network ci forniscono.

(19,90 euro) – In questo corso scoprirai il potere del copywriting e la sua importanza come asse centrale di qualsiasi campagna di comunicazione per la tua attività o progetto. Imparerai a creare copie efficaci per entrare in contatto con il tuo pubblico di destinazione in diversi contesti, sfruttando gli strumenti che i social network ci forniscono. Fondamenti di copywriting per newsletter (14,90 euro) – Impara a i fondamenti per scrivere newsletter di successo e sviluppa il tuo tono di scrittura per entrare in sintonia con i tuoi lettori. Esplora i modi con cui integrare le tue newsletter ai contenuti di social media e amplia la tua utenza.

(14,90 euro) – Impara a i fondamenti per scrivere newsletter di successo e sviluppa il tuo tono di scrittura per entrare in sintonia con i tuoi lettori. Esplora i modi con cui integrare le tue newsletter ai contenuti di social media e amplia la tua utenza. Copywriting per il tuo personal brand (19,90 euro) – In questo corso, Andreia ti insegnerà le tecniche di copywriting, o redazione di testi pubblicitari, per creare il tuo slogan e presentare il tuo marchio personale. Passo dopo passo, imparerai a farti conoscere in maniera creativa per attirare l’attenzione del tuo pubblico di destinazione.

Domestika: tanti corsi adatti a tutti

La piattaforma più creativa del web offre tantissime alternative per tutti i gusti: dall’illustrazione al craft, passando per marketing & business, fotografia e video, design, 3D e animazione, architettura e spazi, scrittura, web & app design, moda, calligrafia e tipografia e infine musica e audio. Tutti i corsi Domestika si trovano in offerta speciale, con uno sconto del 75%: approfittane cliccando qui, la promozione è valida ancora per pochi giorni.

