Profili digitali sempre più richiesti dalle PMI: acquisisci più competenze

Secondo un resoconto realizzato da Banca Ifis, l'83% delle PMI è in cerca di personale con nuove competenze. Nel dettaglio, le più richieste sono le specializzazioni in tecnologie 4.0 e si stima che nel prossimo triennio le competenze digitali saranno le più ricercate al 39%. Perciò la formazione è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda queste ultime: Domestika può aiutarti a raggiungere questo obiettivo grazie ai suoi corsi creati dai massimi esperti di ogni settore. “Google Ads e Facebook Ads da zero”, ad esempio, è un ottimo corso da cui cominciare per sviluppare nuove competenze digitali: realizzato dai due consulenti di marketing Arantxa e Guille, l'obiettivo è insegnare agli utenti a creare campagne su Google, Facebook e Instagram per potenziare un marchio oppure un business. Il corso, al momento, si trova in offerta a 10 euro anziché 39,90.

Google Ads e Facebook Ads: perché sono fondamentali

Nel 2021, infatti, non è più sufficiente avere una buona idea imprenditoriale oppure un buon marchio. Per emergere serve conoscere come ottimizzarlo e posizionarlo in modo che possa raggiungere un target di pubblico specifico. Qui entra in gioco il marketing digitale: Arantxa e Guillermo ti insegneranno come creare campagne marketing digitale sia su Google Ads che su Facebook e Instagram Ads, considerate le piattaforme più importanti proficue dell'intero campo. Avrai la possibilità di acquisire in modo pratico e veloce tutte le conoscenze necessarie per tratte il massimo da questi tre social.

Il corso si sviluppa in 25 videolezioni, dalla durata complessiva di circa quattro ore, ad accesso illimitato. La caratteristica di Domestika è, infatti, quella di essere sempre disponibile, in qualsiasi momento. Potrai seguire le lezioni dove, come e soprattutto quando vuoi e adattare così il corso alla tua routine quotidiana. I due insegnanti, inoltre, metteranno a disposizione ben 33 risorse extra aggiuntive, per aiutarti a consolidare quanto appena appreso. Rivolto a designer, artisti e community manager, non è necessario avere alcuna competenza preliminare per accedervi. Basteranno un computer e una connessione ad internet. Il corso “Google Ads e Facebook Ads da zero”, lo ricordiamo, è in offerta a soli 10 euro: oltre 127 mila utenti lo hanno già provato, promuovendolo con il 96% delle valutazioni positive.