Progetta il tuo videogioco grazie al corso di Domestika scontato del 50%

I videogiochi rappresentano oggi uno dei media più diffusi al mondo, soprattutto per la loro versatilità che permette di sviluppare qualsiasi idea. Che tu sia un appassionato o semplicemente abbia una grande fantasia, il corso per la progettazione dei videogiochi di Domestika ti permetterà di trasformare le tue idee in qualcosa di concreto.

Corso per la progettazione di videogiochi Domestika: caratteristiche

Si tratta, infatti, di un corso rivolto a tutti, compreso chi non ha alcuna conoscenza di base, per realizzare un progetto ben definito e organizzato per un videogame. Il corso include 21 lezioni per una durata complessiva di circa 2,40 ore, affiancate da 14 file aggiuntivi da poter consultare. Questo è ad accesso illimitato, il che significa che una volta acquistato sarà accessibile in modo permanente. In questo modo potrai seguire le lezioni quando e dove vuoi, con i tuoi tempi e i tuoi ritmi. Si tratta, naturalmente, di una possibilità rivolta ai creativi, alle persone dotate di grande immaginazione e che vogliono realizzare un progetto estremamente coinvolgente. Il corso, infatti, abbraccerà tutti gli aspetti che compongono la base di un buon prodotto, come trama, personaggi, ambientazioni, armi e level design.

L’obbiettivo è quello di fornire tutti gli strumenti e le competenze necessarie alla creazione del progetto. Non sono richiesti requisiti specifici se non una matita, qualche foglio da disegno e l’accesso a Google Drive per il download dei file. In sostanza imparerai a realizzare ed organizzare tutti gli aspetti che circondano l’esperienza videoludica, in modo da ottenere un’idea ben definita di quello che dovrà essere il risultato finale. In questo modo sarà molto più semplice, oltre che professionale, presentare la propria idea a possibili investitori.

Grazie ad uno sconto del 50%, direttamente dal sito di Domestika, con soli 19,90 euro potrai trasformare le tue idee e le tue passioni nel tuo lavoro.