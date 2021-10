Progetta un sito web senza programmazione con Adobe Muse a soli 9,90€

Impara a progettare e sviluppare un sito web con interfaccia responsive utilizzando Adobe Muse, senza programmazione: il corso Domestika è in offerta ancora per poche ore al costo di 9,90 euro invece di 39,90 euro, con un risparmio del ben 75%. Lasciati guidare dagli insegnamenti di Arturo Servín, specializzato in web design, e impara come sviluppare un sito web con interfaccia visiva e user-friendly, senza toccare una sola riga di codice. Per seguire questo corso sarà necessario scaricare Adobe Muse, un software web design che dal 2018 ha cessato il proprio servizio sostituito da altri programmi in Creative Cloud. Attualmente il programma può essere scaricato gratuitamente dal sito web ufficiale di Adobe.

Il corso in 28 lezioni partirà dalle basi del software: acquisire familiarità con interfaccia e flusso di lavoro sono fondamentali per ottenere un eccellente prodotto finale. Dopodiché sarà il turno della realizzazione vera e propria del sito web, attraverso la costruzione di pagine master e breakpoint per rendere le pagine responsive e dunque visualizzabili correttamente da più dispositivi. L'insegnante spiegherà i diversi stili tipografici per ottimizzare la lettura dei testi ed i formati più consigliati per l'inserimento di fotografie ed immagini. Il passo finale sarà l'utilizzo del pannello delle risorse, che aiuterà a correggere possibili errori, e la scelta del miglior servizio di hosting per pubblicare il proprio sito web in rete.

Il corso è in offerta a 9,90 euro ancora per poche ore: uno sconto del 75% rispetto al prezzo originale, fissato a 39,90 euro. È rivolto a designer, illustratori, artisti, creativi e chiunque sia interessato a creare un sito web in modo rapido e semplice, senza dover imparare alcun linguaggio di programmazione. Le 28 lezioni incluse potranno essere visualizzate per un numero illimitato di volte e da qualsiasi dispositivo, così come le risorse e gli strumenti extra compresi nel prezzo del corso.