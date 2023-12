Progetti da tenere d'occhio nel boom delle crypto: Terra Luna Classic, XRP e InQubeta

Un aspetto positivo dell’investimento in progetti di criptovalute di alto livello è che questi salgono alle stelle quando si muovono. Dal 2020, molti nuovi progetti DeFi sono esplosi, facendo guadagnare milioni ai primi investitori che hanno puntato su di loro. Due anni fa il mercato è cresciuto, con Solana (SOL) che ha registrato una crescita di oltre il 10.000%, suscitando l’interesse degli investitori nella nicchia delle criptovalute.

Mentre stiamo per concludere il 2023, il mercato sta tornando a salire, creando oscillazioni rialziste nel prezzo delle criptovalute, perché il sentimento del mercato mostra che gli investitori si aspettano prezzi rialzisti fino al prossimo anno. Ora che gli investitori stanno cercando di indirizzare il proprio denaro verso i migliori investimenti in criptovalute, ecco alcune delle scelte più promettenti. Gli investitori dovrebbero tenere d’occhio Terra Luna Classic (LUNC), Ripple (XRP) e InQubeta (QUBE) perché stanno per registrare un’impennata.

Visto il boom delle criptovalute, vediamo le previsioni di prezzo per LUNC, XRP e QUBE.

Le offerte di prevendita e AI di InQubeta (QUBE) promettono una crescita vertiginosa

Il boom dell’AI è uno dei migliori investimenti al mondo di quest’anno, anche per chi è interessato alle criptovalute. InQubeta è una delle criptovalute destinate a salire grazie ai suoi legami con l’intelligenza artificiale, una tendenza attuale tra le criptovalute. InQubeta è una piattaforma DeFi dove chiunque può investire nel settore dell’AI attraverso alcuni dei migliori NFT in cui investire. La piattaforma di criptovalute offre un mercato globale di NFT in cui le startup di AI possono quotare NFT che gli investitori possono acquistare utilizzando il token QUBE.

Dall’inizio della prevendita, QUBE è aumentata del 130% e si è appena conclusa la prevendita in dieci fasi. Gli investitori hanno acquistato più di 550 milioni di token durante l’evento, fatto che significa che la fiducia degli investitori nel futuro di InQubeta è in aumento. Inoltre, la piattaforma ha raccolto oltre 5,5 milioni di dollari, dando a InQubeta un traguardo che solo pochi nuovi progetti DeFi hanno raggiunto prima del lancio.

Alla fine della prevendita, QUBE dovrebbe raggiungere 0,0308 $, offrendo agli investitori un profitto del 90% in base ai piani di prevendita. Fortunatamente per gli investitori appena entrati, QUBE potrebbe valere 100x di più al momento del lancio sugli exchange Uniswap e CoinGecko, diventando così uno dei migliori investimenti in criptovalute per il nuovo anno. L’interesse istituzionale per gli investimenti in criptovalute è attualmente ai massimi storici e, a giudicare dal modo in cui QUBE sta crescendo, InQubeta potrebbe raggiungere 1 $ quando inizierà a realizzare i piani della roadmap, come l’espansione cross-chain.

Terra Luna Classic (LUNC) sale del 90% accendendo aspettative rialziste

Terra Luna Classic è un’altra ottima scelta di investimento, soprattutto perché il token è ancora sotto un dollaro. A differenza della maggior parte dei token della sua fascia di prezzo, LUNC non ha intenzione di rimanere sotto un dollaro per molto tempo. Il token è cresciuto di oltre il 90% dal mese scorso, grazie alla maggiore pressione di acquisto che Terra Luna Classic sta subendo in risposta all’impennata di USTC, a cui LUNC è collegato. Se un token è salito del 90%, non sorprende che gli analisti si aspettino che salga ancora.

Fortunatamente, un paio di indicatori confermano l’attesa impennata di Terra Luna Classic. In una mossa successiva, il volume di scambi giornalieri di LUNC è passato da meno di 20 milioni a più di 600 milioni, suggerendo che le whale stanno acquistando il token. Inoltre, Terra Luna Classic ha recentemente subito un massiccio burning di oltre 700 milioni di token LUNC, riducendo l’offerta del token e preparandolo a un’impennata colossale che lo porterà a raggiungere 0,00020 $ entro il prossimo anno.

Ripple (XRP) è in procinto di registrare nuovi massimi entro il prossimo anno

Per un paio d’anni, la situazione di Ripple è stata determinata dai suoi annosi problemi legali con la SEC. Questo problema ha soffocato la crescita del token XRP, provocando un forte calo del prezzo. Quest’anno Ripple si è concentrata sulla risoluzione dei problemi, portando a una breve ripresa di XRP.

Nonostante la breve ripresa, Ripple è ancora un’azienda da un miliardo di dollari e il token XRP ha il potenziale per diventare una valuta di pagamento mondiale. Questo dà a XRP un vantaggio che potrebbe portarlo presto a 3 $, ma solo se Ripple risolve la causa con la SEC. La causa potrebbe non richiedere molto tempo perché la SEC ha recentemente annunciato un possibile accordo con Ripple.

Conclusione

Se vuoi investire nelle criptovalute, questo è il momento perfetto. Il mercato sta attraversando un periodo di pausa dal rischio e offre molte opportunità allettanti che potrebbero portare a profitti che cambiano la vita. XRP e LUNC hanno fatto molta strada e sono destinate a salire nel prossimo anno. Nel frattempo, QUBE offre un grande potenziale di rialzo, soprattutto perché è ancora in fase di prevendita. Anche se sei un investitore amatoriale o esperto, le offerte di InQubeta sui migliori NFT in cui investire aumentano la sua attrattiva come miglior progetto per guadagni esplosivi.

Visita la prevendita di InQubeta

Unisciti alle community di InQubeta

In collaborazione con LocxLabs

Punto Informatico non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). Punto Informatico non è responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.