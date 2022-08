Progetti di Spesa: come battere la crisi risparmiando denaro

Se anche solo sopravvivere in tempo di crisi è dura, risparmiare sembra pressoché impossibile.

Eppure, esistono alcune abitudini e pratiche che, con un po’ di impegno, possono permettere di mettere da parte una quantità considerevole di euro.

In questo ambito, per esempio, rientrano i salvadanai virtuali. Si tratta di soluzioni apprezzabili in ottica risparmio, spesso legati a conti online e annesse app per mobile.

Una delle iniziative più interessanti sotto questo punto di vista sono i Progetti di Spesa proposti da illimity. Attraverso questo sistema, è possibile accumulare lentamente euro per raggiungere obiettivi più o meno ambiziosi.

Pur risultando una funzione più che apprezzabile, questa rappresenta solo una piccola parte di ciò che illimity può offrire.

Conto illimity: dai Progetti di Spesa fino ai conti deposito

Sempre in ottica risparmio e tutela del patrimonio, i conti deposito proposti da illimity offrono un’opportunità imperdibile.

Grazie alla promozione che coinvolge tale asset finanziario infatti, è possibile sottoscrivere conti di questo tipo con interessi pari al 2,75%, il tutto senza spesa iniziale di apertura o di mantenimento periodico.

Gli stessi conti deposito, possono essere gestiti sotto ogni punto di vista attraverso smartphone, grazie a un’app avanzata offerta dalla piattaforma stessa. L’app, tra le altre cose, permette anche di effettuare operazioni come ricariche telefoniche, bollettini postali, MAV/RAV e F24 senza alcun tipo di spesa aggiuntiva.

La possibilità di aggregare all’interno del software più conti correnti, anche di altre banche, può essere un ulteriore vantaggio da non sottovalutare. Anche in ottica sicurezza, infine, illimity riesce ad essere più che convincente.

Il servizio infatti aderisce al al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, permettendo ai sottoscrittori di un conto online di gestire il proprio denaro senza alcun tipo di preoccupazione.

