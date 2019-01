Il programma Today at Apple cresce e si rinnova

L’Apple Store non solo come negozio fisico dove toccare con mano e acquistare i prodotti, ma anche come luogo di apprendimento e aggregazione: il gruppo di Cupertino annuncia un rinnovamento del programma Today at Apple che offre a chiunque ormai da quasi due anni la possibilità di partecipare a sessioni di gruppo incentrate su temi come fotografia, video, musica, coding, sviluppo, arte, design e altro ancora, in modo del tutto gratuito.

Today at Apple: Skills, Walks e Labs

La nuova organizzazione delle sessioni si struttura in tre format inediti: Skills (L’abc in italiano), Walks (Tour) e Labs (Lab), pensati per rivolgersi a tutte le fasce di età, comprese intere famiglie (“Foto di famiglia originali e divertenti”) e bambini (“Percorso a ostacoli con i robot di Sphero” e “Crea il tuo emoji”), indipendentemente dalle competenze già acquisite. Ci sono poi appuntamenti destinati agli educatori (“Design e prototipi di app”, “Progetti di classe con Clips” e “Programmare per tutti”) che possono così far loro nuovi metodi per portare poi la tecnologia in classe. Queste le parole di Angela Ahrendts, Senior Vice President Retail di Apple.

Fin dall’inizio, il senso di Today at Apple è stato quello di educare e ispirare le comunità che serviamo. Queste nuove sessioni rappresentano un’opportunità per liberare il potenziale creativo in tutti i nostri clienti. C’è una sessione per tutti fra quelle offerte da Today at Apple e non vediamo l’ora di vedere cosa creerete.

Vediamo più nel dettaglio le categorie nelle quali verranno inserite le sessioni e qual è la loro funzione.

Skills (L’abc): sessioni destinate a chi desidera apprendere nuove tecniche creative per sfuttare al meglio i prodotti Apple come la realizzazione di un video, l’editing delle foto o la composizione di un brano musicale;

Walks (Tour): in giro fuori dal negozio accompagnati da un Creative Pro, esplorando la città e l’ambiente circostante, a contatto con la comunità, sviluppando nuove competenze su fotografia, musica, video, salute ecc.

Labs (Lab): sperimentazione di tecniche creative e avvio di un progetto accompagnati talvolta da artisti e creatori di fama internazionale.

Come partecipare

L’iniziativa Today at Apple è stata lanciata dalla mela morsicata nel 2017 e da allora ha visto andare in scena più di 18.000 sessioni gratuite ogni settimana, in tutto il mondo, coinvolgendo milioni di partecipanti. Per trovare quelle organizzate nello store più vicino e registrarsi è sufficiente visitare il sito ufficiale del programma.

Nell’occasione il gruppo di Cupertino annuncia inoltre che per meglio rispondere alle esigenze legate agli appuntamenti, in ogni store sarà creata un’area denominata Forum, con parete video e posti a sedere, che al di fuori delle sessioni verrà destinata agli incontri delle comunità locali.