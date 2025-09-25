I programmi per realizzare Deepfake sono sorprendentemente economici

Il Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky ha fatto una scoperta sorprendente. Una serie di annunci sul dark web hanno rivelato che i programmi per realizzare deepfake video e audio sono incredibilmente economici. Si parte da un investimento minimo di 50 dollari per i video e da 30 dollari per i messaggi vocali.

“I nuovi servizi consentono agli attori delle minacce di generare contenuti audio e video falsi in tempo reale a costi nettamente inferiori. Le inserzioni pubblicitarie offrono varie opzioni, tra cui lo scambio di volti in tempo reale durante videochiamate su piattaforme di videoconferenza o app di messaggistica, la sostituzione del volto per bypassare procedure di verifica dell’identità, e la manipolazione del feed della fotocamera su dispositivi target“, spiegano gli esperti.

Video e audio deepfake low cost sul dark web

Che i prezzi per servizi deepfake audio e video siano particolarmente economici è un problema serio. Ciò significa che accedere a queste funzionalità che clonano l’identità è alla portata di molti, anche di chi non ha un grande potere economico. Di conseguenza, è automatico che le minacce informatiche aumentino a dismisura.

Dmitry Galov, Responsabile del Kaspersky Global Research and Analysis Team, ha spiegato: “Non solo stiamo assistendo alla diffusione di annunci che offrono servizi di ‘deepfake-as-a-service’, ma anche a una chiara domanda di questi strumenti. I cybercriminali stanno sperimentando attivamente l’intelligenza artificiale e la stanno integrando nelle loro operazioni“.

“Alcune piattaforme presentano funzionalità particolarmente avanzate: ad esempio, gli LLM (Large Language Model) malevoli sviluppati interamente da zero, indipendenti dai modelli pubblicamente disponibili e in grado di operare localmente. Sebbene queste tecnologie non rappresentino una minaccia informatica nuova, possono comunque potenziare in modo significativo le capacità degli aggressori“.

Proteggersi da queste minacce è fondamentale. Assicurati di avere attive misure di sicurezza informatiche efficaci, in grado di rilevare materiale fraudolento. Prenditi del tempo per conoscere meglio i deepfake e cerca di capire perché rappresentano un grave pericolo oggi.