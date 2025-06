Proiettore 4K top di gamma: BenQ W1800 al MINIMO STORICO

Porta l’esperienza del cinema a casa tua con BenQ W1800, oggi in forte sconto su Amazon. È un proiettore 4K HDR pensato per immagini nitide e realistiche fino a 150 pollici di diagonale. Grazie alla risoluzione Ultra HD e alle tecnologie HDR10 e HLG, ogni dettaglio prende vita con colori vivaci, contrasti profondi e una qualità visiva impeccabile. In offerta al suo prezzo minimo storico, è perfetto per film, serie TV o sessioni di gaming su grande schermo, grazie anche al sistema proprietario CinematicColor che garantisce una copertura al 100% dello spazio colore Rec. 709, per una fedeltà cromatica paragonabile a quella della sala.

Il cinema a casa con il proiettore BenQ W1800

Progettato per un’installazione semplice e flessibile, è dotato di zoom 1.3x, correzione trapezoidale verticale e un’interfaccia utente intuitiva, che lo rendono facile da configurare in qualsiasi ambiente. Inoltre, con la bassa latenza di input, è l’alleato perfetto anche per i giocatori più esigenti. Consulta la descrizione completa per tutti gli altri dettagli relativi alle specifiche tecniche e alle funzionalità supportate. L’immagine qui sotto mostra le porte in dotazione: due HDMI, una VGA, USB e jack audio per il collegamento di casse esterne.

Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua in pochi giorni con la consegna gratuita.

Lo sconto del 28% sul listino è applicato in automatico (non c’è bisogno di coupon o codici promozionali) e ti permette di acquistare il proiettore BenQ W1800 al prezzo minimo storico di 865 euro, invece di 1.199 euro. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4/5.