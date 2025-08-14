Proiettore 4K con Wi-Fi, Bluetooth e Dolby Atmos: CHE SCONTO

Trasforma il tuo salotto in una sala cinematografica con YOTON Y9, il proiettore 4K di ultima generazione con funzionalità smart: lo trovi in triplo sconto su Amazon. È pronto per lo streaming, non richiede nemmeno di collegare chiavette HDMI, computer o altri dispositivi. I clienti dell’e-commerce che lo hanno già acquistato e messo alla prova gli hanno assegnato un voto medio pari a 4,6/5 in oltre 1.700 recensioni.

YOTON Y9: super offerta sul proiettore smart

È davvero smart, con sistema operativo Whale OS e oltre 1.000 applicazioni ufficialmente autorizzate tra le quali figurano Netflix, YouTube, Prime Video e altri servizi di streaming, per un’esperienza di intrattenimento completa senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Dal punto di vista della qualità arriva alla luminosità di 25.000 lumen con risoluzione nativa Full HD e supporto 4K, senza dimenticare la tecnologia Dolby Atmos per immagini nitide e audio immersivo anche in ambienti luminosi. La messa a fuoco manuale assicura precisione, mentre il telecomando con tasti dedicati permette l’accesso rapido alle piattaforme. È dotato di connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per collegare altoparlanti o cuffie wireless. Fai un salto sulla pagina dedicata per altre informazioni.

Compatto e portatile, YOTON include una custodia per il trasporto e beneficia dell’assistenza clienti professionale fornita dal marchio. Può essere tuo al prezzo finale di soli 71,99 euro: devi solo applicare il codice promozionale TWQTTRTI e attivare il coupon. Trattandosi di un triplo sconto, l’altra riduzione è direttamente di Amazon.

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro un paio di giorni. C’è anche la consegna gratuita. È venduto dallo store ufficiale del brand e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica.