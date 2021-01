Proiettore Epson 16000:1, giù il prezzo di 140 euro

Quando qualità e luminosità debbono prendere il sopravvento per presentazioni, riunioni o intrattenimento, il proiettore deve possedere alcune caratteristiche fondamentali per potersi adattare al meglio nell’ambiente che si ha a disposizione: senza ambire a soluzioni professionali di ben altro prezzo, è possibile attingere ad una fascia media su cui Epson in queste ore sta offrendo anche un importante sconto (ben 140 euro) che porta il prezzo del modello EB-FH06 a soli 659,99 euro.

Che si tratti di un film o di una presentazione, questo videoproiettore è in grado di proiettare immagini di grandi dimensioni fino a 332 pollici. Anche la qualità non manca: grazie alla tecnologia 3LCD, infatti, le immagini sono fino a tre volte più luminose rispetto a quelle dei videoproiettori della concorrenza. Oltre a colori brillanti e nitidi, il rapporto di contrasto di 16.000:1 assicura ombreggiature ben definite e neri profondi.

Si tratta di un modello generazione 2020, con formato 16:9, 3500 lumen e risoluzione 1080 Full HD. Contempla tanto l’interfaccia VGA che quella HDMI.

Il contrasto 16.000:1 è una garanzia di qualità, ma va ricordato come l’utilizzo di un buon schermo possa ulteriormente moltiplicare la qualità e la luminosità percepita dell’immagine: i prezzi possono variare da pochi euro a poco più di un centinaio, ma in base a materiale, superfice e motorizzazione si può chiaramente andare ben oltre (ma solo per necessità peculiari di maggior prestigio).

659,99 euro è il minor prezzo a cui il proiettore sia mai giunto, rendendo l’offerta di queste ore del tutto appetibile per chi stia cercando modelli di questa caratura per le proprie necessità.