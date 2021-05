Proiettore FHD Wi-Fi e Bluetooth: sconto di 117 euro

Tra le numerose offerte del giorno su Amazon, ci ha colpito quella su un interessante proiettore Full HD. Si tratta del TopTro TR82, uno strumento decisamente interessante per l’uso domestico che fa delle funzionalità e del prezzo i suoi punti di forza.

Proiettore Full HD TopTro TR82: caratteristiche tecniche

Partiamo però dalle caratteristiche alla base del proiettore. Questo supporta le fonti con risoluzione 4K, mentre i contenuti vengono proiettati ad una risoluzione di 1920x1080p (Full HD). Le dimensioni dello schermo possono variare da un minimo di 45 pollici fino ad una diagonale di ben 300 pollici. La luminosità è di 7500 Lumen e la lampada è garantita per addirittura 100.000 ore di utilizzo. Supporta sia il rapporto a 16:9 che 4:3 (formato cinematografico) con un contrasto di 10.000:1. Si tratta di dati che non individuano certo un top di gamma, ma nel complesso se rapportati al prezzo costituiscono un prodotto decisamente di valore.

È dal punto di vista delle funzionalità, però, che il proiettore sorprende. Le connessioni, infatti, includono sia il Wi-Fi che il Bluetooth. Il Wi-Fi permette di collegare qualsiasi dispositivo mobile, come smartphone o tablet, per effettuare il mirroring dello schermo. Oltre a riprodurre eventuali foto o video, è possibile fruire dei contenuti in streaming presenti su Netflix o Prime Video in maniera semplice e intuitiva. Il Bluetooth invece permette di collegare diversi accessori, come ad esempio un paio di cuffie senza fili in modo da godere della riproduzione senza disturbare. Per quanto riguarda la connettività non mancano due ingressi HDMI, e due porte USB. Queste ultime, grazie al riproduttore integrato, permettono di visualizzare i contenuti direttamente da un supporto esterno come una pendrive. Insomma una soluzione decisamente interessante per chi vuole provare qualcosa di diverso dalle tradizionali TV, e soprattutto desidera uno schermo enorme.

Grazie alle offerte del giorno, il proiettore è acquistabile su Amazon per soli 152,99 euro con uno sconto di ben 117 euro sul prezzo di listino.