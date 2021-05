Proiettore Full HD 75% NTSC a poco più di 100 euro

Quello che vi suggeriamo in questo articolo, è un proiettore estremamente economico ed altrettanto interessante, che gode di un doppio sconto. Si tratta del Wimius P20, un videoproiettore Full HD caratterizzato da un’ottima scheda tecnica rapportata al costo.

Videoproiettore Wimius P20 Full HD: caratteristiche tecniche

Innanzitutto si tratta di un proiettore con risoluzione nativa di 1920×1080 (Full HD), ma che supporta un segnale in ingresso fino al 4K. La luminosità è di ben 7000 Lumen offerti da una lampada garantita per una durata di 70.000 ore. Ottimo il contrasto di 7000:1 che permette di coprire il 75% dello spazio di colore NTSC, un risultato a dir poco notevole per la fascia di prezzo in cui si colloca. Non manca naturalmente la correzione trapezoidale, a cui si aggiunge una funzione di miglioramento dinamico. Quest’ultima permette di ottenere immagini più fluide, utile per i film d’azione, incontri sportivi e videogiochi. La diagonale dello schermo invece va da un minimo di 60 pollici ad un massimo di ben 300 pollici.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Due ingressi HDMI, un ingresso AV e VGA, due porte USB. Queste ultime, grazie al lettore integrato, permettono di riprodurre i contenuti direttamente da periferiche esterne come hard disk e pendrive. Presente anche il jack audio da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti, ma non mancano due altoparlanti integrati. Mancano invece le connessioni wireless quali Wi-Fi e Bluetooth. Va sottolineato però, che si tratta di un prodotto indirizzato a chi predilige la qualità visiva alla funzionalità. Seppur con una connettività limitata infatti, il proiettore di Wimius offre una qualità di proiezione ben oltre i livelli raggiunti dai concorrenti. Si tratta quindi di una scelta puramente personale, basata sulle esigenze individuali.

Grazie ad un doppio sconto, uno dei quali attivabile tramite coupon dalla pagina prodotto, il videoproiettore può essere acquistato su Amazon a soli 109,99 euro con un risparmio di ben 60 euro sul prezzo di listino.