Proiettore JBL: la RIVOLUZIONE dell'intrattenimento (-100€)

Sogna a occhi aperti con il proiettore JBL TV 7000+ Dolby Audio, una vera e propria rivoluzione nell’esperienza audiovisiva. Se ami il cinema, i videogiochi o le presentazioni di qualità, questo proiettore è la chiave per aprire le porte di un mondo di emozioni e coinvolgimento. Ecco perché dovresti approfittare ora dell’incredibile coupon sconto di 100 euro su Amazon per portare a casa questo gioiello tecnologico. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 398,99 euro, anziché 498,99 euro.

Proiettore JBL: questa offerta è limitata a pochi pezzi

La coppia di altoparlanti stereo JBL da 10 W integrati è in grado di regalarti un’esperienza sonora che ti lascerà senza parole. La qualità audio elevata dalla tecnologia Dolby Audio trasforma ogni suono in un’esperienza avvolgente, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione. Che tu stia ascoltando i dettagli di un film, i suoni di un videogioco o la tua voce durante una presentazione, la potenza e la nitidezza del suono sono incredibilmente coinvolgenti.

Quando si tratta di immagini, il proiettore JBL TV 7000+ non delude affatto. Con una risoluzione Full HD a 1080p 60 Hz e una luminosità di 800 ANSI Lumen, le immagini sono vibranti e nitide, regalandoti una visione spettacolare. Questo videoproiettore LCD è perfetto per qualsiasi occasione, dalla visione di film in famiglia alle esigenze aziendali, offrendo un’esperienza visiva di altissima qualità.

L’inclusione di un dongle TV integrato con accesso a oltre 7000 app opzionali rende questo proiettore estremamente versatile. Puoi goderti i tuoi servizi di streaming preferiti, come Youtube, Netflix e Prime Video, senza la necessità di dispositivi esterni. L’intrattenimento è a portata di mano, con una vasta gamma di opzioni da esplorare direttamente dal tuo proiettore.

La tecnologia NFC Screencast è la ciliegina sulla torta, semplificando la condivisione di contenuti dal tuo smartphone al grande schermo con un solo passaggio. Basta un tocco per proiettare istantaneamente video, foto e altro ancora, offrendoti un collegamento rapido e pratico tra i tuoi dispositivi.

Infine, la tecnologia di auto focus e correzione Keystone rende l’utilizzo del proiettore JBL TV 7000+ un’esperienza senza stress. Posiziona il proiettore a una distanza di 1.4-6.8 metri dalla parete e lascia che la tecnologia di auto focus regoli l’immagine in alta definizione in modo impeccabile. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo al prezzo competitivo di soli 398,99 euro, prima che questa offerta si esaurisca.

