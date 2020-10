Proiettore Lenovo: oltre 100 euro di sconto su Amazon

Tra le tante proposte di Amazon, oggi vi segnaliamo una forte diminuzione di prezzo su un proiettore portatile di Lenovo. Si tratta di uno strumento perfetto per conferenze, lezioni, riunioni, insomma per tutte quelle circostanze in cui abbiamo la necessità di mostrare qualcosa ad un pubblico più ampio. Il formato piccolo e compatto, e le numerose funzionalità, permettono di mostrare presentazioni e video in 720p in ogni contesto. Il Lenovo ThinkPad Stack Mobile Projector può aprire un mondo di possibilità per tutti coloro che lavorano in mobilità.

Lenovo Mobile Stack Projector ad un prezzo mai visto su Amazon

Partendo proprio dalle dimensioni, il mini-proiettore misura solo 13,6cm di larghezza, 7,68cm di lunghezza per un’altezza che si ferma a 3,2cm. Parliamo di un dispositivo estremamente piccolo, che insieme alla custodia in dotazione, può essere tranquillamente trasportato nella borsa o nello zaino del nostro laptop. L’ampia connettività è caratterizzata da un’uscita HDMI, un jack per le cuffie ed una porta USB. Proprio grazie a quest’ultima potremo collegare un qualsiasi dispositivo esterno di archiviazione e riprodurne i contenuti salvati.

Una delle caratteristiche più rilevanti però è l’applicazione che accompagna il device. Attraverso qualsiasi smartphone, potremo controllare non solo le impostazioni di proiezione, ma riprodurre qualsiasi file audio o video direttamente dal telefono. Questo fa si che durante l’utilizzo potremo passare da un contenuto all’altro a distanza, senza interferire con la proiezione.

Lenovo ha inoltre sviluppato tutta una serie di accessori, acquistabili separatamente, per il mini-proiettore. Potremo infatti acquistare un HDD esterno dedicato o un power bank per utilizzarlo senza collegarlo alla corrente elettrica. La peculiarità di tali accessori sta nel formato. Tutti infatti hanno le medesime dimensioni, e sono sovrapponibili l’uno all’altro attraverso un attacco magnetico. Questi possono poi essere fissati direttamente sotto il proiettore, e grazie ai pin di collegamento saranno tutti connessi e sincronizzati tra loro.

Oggi Amazon lo propone a soli 354,82 euro con uno sconto di ben 111,69 euro rispetto al prezzo precedente, e di ben 143 euro sul prezzo di listino.