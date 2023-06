Il proiettore portatile è tuo a soli 59€ (coupon)

Perfetto per portare il fascino del grande cinema in casa, YOTON Y3 è un proiettore portatile che su Amazon già vanta quasi 1.500 recensioni positive con un voto medio pari a 4,3/5 stelle. Oggi è protagonista di un’offerta che permette di acquistarlo al prezzo finale di soli 59,99 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato. È l’ideale sia per lo streaming di film, serie TV, show e partite, sia per il gaming. Passiamone in rassegna i punti di forza principali per capire cosa lo rende un affare da cogliere al volo.

Approfitta del coupon Amazon sul proiettore portatile

È dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth per riprodurre i contenuti anche da smartphone, tablet o computer in modalità wireless, senza cavi, mostrando immagini con diagonale fino a 120 pollici su ogni parete o telo. Ovviamente, è anche possibile collegare le fonti attraverso le porte tradizionali HDMI, USB, AV e jack audio. Nella confezione è incluso un telecomando che permette di controllare tutte le funzionalità in modo semplice e intuitivo. Ulteriori informazioni sono riportate nella descrizione completa.

In questo momento c’è la possibilità di acquistare YOTON Y3 al prezzo finale di soli 59,99 euro invece di 89,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 30 euro reso disponibile dal coupon Amazon da attivare in un click.

Scegliendo di effettuare subito l’ordine si ha la certezza di poter ricevere il proiettore portatile direttamente a casa, già entro domani, con la spedizione gratuita gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.