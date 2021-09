Proiettore portatile: impossibile non acquistarlo a questo prezzo TOP

Il proiettore portatile in offerta su Amazon è un vero portento. Non solo rende le tue serate in casa degne del cinema, ma ti permette di risparmiare parecchi soldi e avere comunque un prodotto degno di nota. Infatti diventa tuo a soli 101,41€ grazie al ribasso del 22%.

Le spedizioni avvengono in un solo giorno lavorativo e sono gratuite in tutta Italia.

Proiettore portatile: tutto quello che devi sapere

Il proiettore portatile fornito da WiMIUS ha tutto quello che si potrebbe desiderare. Arriva a casa tua con la sua confezione che non solo ti consente di riporlo in sicurezza, ma nel caso tu te lo voglia portare in giro, si trasforma in una sicurissima valigetta.

Con la sua lente 1080 pixel ti godi ogni contenuto che ti può interessare in qualità Full HD così da non dover scendere a compromessi. Inoltre vanta 6000 LUMEN dunque non avere minimamente dubbi in merito alla sua funzionalità.

Supporta la connessione WiFi, il che è ottimo. In questo modo lo puoi collegare praticamente a numerosi dispositivi senza ricorrere a cavi e cavetti. Ad esempio è compatibile con Android, iOS, notebook, PlayStatione e così via. Non manca all'appello il Bluetooth che ti permette di collegare a suo volta dispositivi audio di ogni genere e così via.

In conclusione ti informo che ti vengono forniti ben 3 anni di garanzia.

Acquista subito questo proiettore portatile su Amazon a soli 101,41€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime garantite. In caso contrario le hai comunque gratuite ma ci impiegheranno qualche giorno in più.

Ps: se vuoi lo acquisti anche a rate a Tasso Zero grazie a Cofidis.