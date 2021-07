Il proiettore portatile perfetto non esis (offerta Amazon)

Lo colleghi allo smartphone, al Chromecast o alla Fire TV Stick, alla pendrive o a qualsiasi altra fonte e ti godi film, serie TV o videogiochi in grande formato: oggi su Amazon è possibile acquistare un proiettore portatile 108op (modello Yefound Q6, risoluzione nativa 720p) approfittando di uno sconto del 15% sul prezzo di listino.

Questo è il proiettore portatile che stavi cercando

Con luminosità pari a 6.500 lumen e contrasto 2000:1, pesa solo 910 grammi ed è compatto, risultando così semplice da trasportare, anche in viaggio o in vacanza. Integra inoltre un altoparlante da 3 W, anche se per sfruttarlo al meglio si consiglia il collegamento di speaker esterni. Sono presenti porte USB, HDMI e audio. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Chi ha già avuto modo di acquistare e mettere alla prova il proiettore portatile Yefound Q6 lo ha promosso con ottime recensioni e una valutazione complessiva di 4,7/5 stelle su Amazon. Oggi può essere tuo al prezzo di soli 65,44 euro, consegnato a casa in un giorno con spedizione gratuita. Cosa vuoi di più?