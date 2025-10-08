Il proiettore per eccellenza in promo su Amazon: XGIMI Horizon

XGIMI Horizon non è il solito proiettore, ma un dispositivo dalla qualità professionale che trasforma qualsiasi telo o parete in un enorme schermo dalla diagonale fino a 200 pollici. Oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il merito è di uno sconto proposto per la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale organizzato dall’e-commerce e che terminerà a mezzanotte.

Il proiettore XGIMI Horizon al minimo storico

Può visualizzare immagini a risoluzione Full HD (riproducendo anche contenuti in formato 4K) con un luminosità fino a 1.500 lumen. Ci sono la piattaforma Android TV con tutte le applicazioni necessarie per lo streaming (Netflix, Prime Video, Disney+ ecc.), allineamento e correzione del colore automatici, sistema Obstacle Advoidance che riduce automaticamente le dimensioni per evitare gli ostacoli nell’ambiente e messa a fuoco automatica. La ciliegina sulla torta è rappresentata dallo speaker Harman Kardon integrato con DTS Studio Sound, di qualità assoluta, che rende superfluo il collegamento di casse esterne. Visita la scheda completa per altri dettagli.

È al suo prezzo minimo storico di 649 euro, non è mai stato così conveniente. Non devi attivare coupon: lo sconto sul proiettore XGIMI Horizon è automatico. Ha già ricevuto oltre 700 recensioni ai clienti dell’e-commerce con un voto medio pari a 4,4/5. Venduto dallo store ufficiale del marchio, è spedito da Amazon con la consegna gratis in pochi giorni.

Non ti serve altro che l’abbonamento Prime per accedere alla Festa delle Offerte Prime e alle sue migliaia di promozioni. Puoi risparmiare su articoli di ogni categoria: dall’elettronica all’informatica, fino a gaming, fai da te, casa, smart home, abbigliamento e cura della persona.