 Il proiettore per eccellenza in promo su Amazon: XGIMI Horizon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il proiettore per eccellenza in promo su Amazon: XGIMI Horizon

Porta la magia del cinema a casa con il proiettore XGIMI Horizon: Amazon lo ha portato al minimo storico per la Festa delle Offerte Prime.
Il proiettore per eccellenza in promo su Amazon: XGIMI Horizon
Tecnologia Tv Monitor
Porta la magia del cinema a casa con il proiettore XGIMI Horizon: Amazon lo ha portato al minimo storico per la Festa delle Offerte Prime.

XGIMI Horizon non è il solito proiettore, ma un dispositivo dalla qualità professionale che trasforma qualsiasi telo o parete in un enorme schermo dalla diagonale fino a 200 pollici. Oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico su Amazon. Il merito è di uno sconto proposto per la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale organizzato dall’e-commerce e che terminerà a mezzanotte.

Compra il proiettore 4K al minimo

Il proiettore XGIMI Horizon al minimo storico

Può visualizzare immagini a risoluzione Full HD (riproducendo anche contenuti in formato 4K) con un luminosità fino a 1.500 lumen. Ci sono la piattaforma Android TV con tutte le applicazioni necessarie per lo streaming (Netflix, Prime Video, Disney+ ecc.), allineamento e correzione del colore automatici, sistema Obstacle Advoidance che riduce automaticamente le dimensioni per evitare gli ostacoli nell’ambiente e messa a fuoco automatica. La ciliegina sulla torta è rappresentata dallo speaker Harman Kardon integrato con DTS Studio Sound, di qualità assoluta, che rende superfluo il collegamento di casse esterne. Visita la scheda completa per altri dettagli.

XGIMI Horizon: le caratteristiche del proiettore 4K

È al suo prezzo minimo storico di 649 euro, non è mai stato così conveniente. Non devi attivare coupon: lo sconto sul proiettore XGIMI Horizon è automatico. Ha già ricevuto oltre 700 recensioni ai clienti dell’e-commerce con un voto medio pari a 4,4/5. Venduto dallo store ufficiale del marchio, è spedito da Amazon con la consegna gratis in pochi giorni.

XGIMI Horizon Proiettore Supporta 4K Full HD 200” Home Theater 1500 ISO Lumen Android TV10.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman/Kardon Altoparlante

Compra il proiettore 4K al minimo

Non ti serve altro che l’abbonamento Prime per accedere alla Festa delle Offerte Prime e alle sue migliaia di promozioni. Puoi risparmiare su articoli di ogni categoria: dall’elettronica all’informatica, fino a gaming, fai da te, casa, smart home, abbigliamento e cura della persona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tutte le Fire TV Stick, e non solo, in promozione alla Festa delle Offerte Prime

Tutte le Fire TV Stick, e non solo, in promozione alla Festa delle Offerte Prime
Thomson Google TV Go Cast 150: da 70€ a 34€ alla Festa delle Offerte Prime

Thomson Google TV Go Cast 150: da 70€ a 34€ alla Festa delle Offerte Prime
Supporto per TV fino a 70 pollici: l'affare dell'evento Amazon

Supporto per TV fino a 70 pollici: l'affare dell'evento Amazon
Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato

Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato
Tutte le Fire TV Stick, e non solo, in promozione alla Festa delle Offerte Prime

Tutte le Fire TV Stick, e non solo, in promozione alla Festa delle Offerte Prime
Thomson Google TV Go Cast 150: da 70€ a 34€ alla Festa delle Offerte Prime

Thomson Google TV Go Cast 150: da 70€ a 34€ alla Festa delle Offerte Prime
Supporto per TV fino a 70 pollici: l'affare dell'evento Amazon

Supporto per TV fino a 70 pollici: l'affare dell'evento Amazon
Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato

Festa Prime: il monitor gaming LG UltraGear è a prezzo stracciato
Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti