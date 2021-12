Con questo proiettore, Alexa ti fa vedere le stelle

Sei alla ricerca di un regalo originale da far trovare sotto l'albero di Natale? Dai un'occhiata a Smart 3D Galaxy, il proiettore di luce stellare protagonista oggi di un'ottima offerta Amazon che consente di acquistarlo a prezzo scontato.

Il cielo in una stanza con questo proiettore di luce stellare

La lampada è compatibile sia con Alexa sia con l'Assistente Google così da poter essere controllata anche tramite applicazione su smartphone o comandi vocali. Emette 16,7 milioni di colori e può dar vita a diversi suggestivi effetti, uno adatto a ogni situazione: per rilassarsi, per meditare, per una festa e così via. Un prodotto di qualità, come testimoniano le recensioni (4,3/5 stelle) raccolte nella scheda descrittiva.

Può funzionare connessa alla rete WiFi oppure scollegata. L'alimentazione avviene tramite cavo USB. Un regalo di sicuro impatto, che può essere tuo oggi al prezzo scontato di soli 37,39 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Chi lo preferisce può scegliere la versione nera.