La campagna di somministrazione dei vaccini per COVID-19 ha preso il via da ormai qualche settimana e, disguidi logistici a parte, sta finalmente entrando nel vivo a quasi un anno di distanza dall’inizio della pandemia. Uno dei problemi che si trovano ad affrontare coloro impegnati su questo fronte è legato alla gestione della coda di chi è in attesa. Una possibile soluzione è quella proposta oggi da Cloudflare e prende il nome di Project Fair Shot.

Cloudflare lancia il Project Fair Shot

Una sorta di sala d’attesa virtuale basata sulla Waiting Room già offerta dal gruppo per altre finalità, riadattata in modo da soddisfare le specifiche esigenze del momento. Così la società presenta l’iniziativa sulle pagine del sito ufficiale.

Guardando il mondo faticare nel distribuire in modo equo ed efficiente i vaccini per COVID-19 vogliamo essere d’aiuto con la nostra esperienza e le nostre tecnologie. Attraverso Project Fair Shot offriamo gratuitamente almeno fino all’1 luglio 2021 una Waiting Room a ogni agenzia governativa, ospedale, farmacia o altra organizzazione così da semplificare la distribuzione finché tutti coloro che desiderano essere vaccinati possano farlo.

Attraverso lo strumento gli enti preposti alla somministrazione sono in grado di gestire la coda in maniera efficiente, mantenendo i cittadini aggiornati in modo costante e autonomo sulla loro posizione e sull’attesa prevista. Le realtà interessate a fruirne non devono far altro che compilare il modulo presente sul sito ufficiale (link a fondo articolo).