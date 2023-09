Project Nessie: il segreto di Amazon per stabilire i prezzi più bassi

La causa antitrust della Federal Trade Commission contro Amazon sostiene, per la prima volta pubblicamente, che la società ha utilizzato un algoritmo segreto di determinazione dei prezzi noto internamente come “Project Nessie” per competere ingiustamente nel mercato dell’e-commerce.

Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Seattle ha ricevuto martedì mattina la denuncia pubblica, che tuttavia oscura ampiamente le descrizioni dell’algoritmo. Un portavoce della FTC ha dichiarato di non poter fornire ulteriori dettagli, ma non esclude la possibilità che in futuro non vengano cancellate alcune parti della denuncia attualmente oscurate.

“Non esiste una giustificazione valida e comprensibile per l’utilizzo di Project Nessie da parte di Amazon“, afferma la denuncia.

Parti visibili della denuncia descrivono Nessie come un “sistema di prezzi“, un “algoritmo” e uno “schema” che “smentisce la sua affermazione pubblica secondo cui “cerca di essere l’azienda più incentrata sul cliente della Terra“.

Amazon fa riferimento alle sue pratiche e ai suoi strumenti di determinazione dei prezzi in una risposta estesa al reclamo della FTC, affermando, in parte:

“Il caso della FTC sostiene che la nostra pratica di evidenziare solo offerte a prezzi competitivi e la nostra pratica di abbinare prezzi bassi offerti da altri rivenditori in qualche modo portano a prezzi più alti. Ma non è così che funziona la concorrenza. Se la FTC avessero successo in questa causa, il risultato sarebbe anticoncorrenziale e anti-consumatore perché dovremmo bloccare molte delle cose che facciamo per offrire e mettere in risalto i prezzi bassi: un risultato perverso che sarebbe direttamente contrario agli obiettivi della legge antitrust”.

Project Nessie di Amazon per battere la concorrenza

Nella denuncia della FTC, le frasi non cancellate relative alle descrizioni oscurate di Nessie includono accuse secondo cui Amazon fa pagare troppo ai clienti.

Ad esempio, nella denuncia si legge: “Project Nessie di Amazon ha già sottratto abbastanza denaro alle famiglie americane“, e poi aggiunge nel paragrafo successivo: “Oltre a far pagare troppo ai suoi clienti, Amazon sta degradando i servizi che fornisce loro“.

La versione pubblica del documento di 172 pagine della FTC cita per nome Project Nessie 16 volte.

Un post sul blog di Amazon del 2018 descriveva Nessie come “un sistema utilizzato per monitorare picchi o tendenze su Amazon.com“, oltre al nome di un edificio presso la sede centrale dell’azienda a Seattle.

Affrontando la denuncia in generale, il colosso dello shopping online ha affermato in una precedente dichiarazione che “le pratiche che la FTC sta sfidando hanno contribuito a stimolare la concorrenza e l’innovazione nel settore della vendita al dettaglio e hanno prodotto una maggiore selezione, prezzi più bassi e velocità di consegna più rapide per i clienti Amazon e una maggiore un’opportunità per le tante aziende che vendono nello store di Amazon.”

Il giornalista e autore Jason Del Rey ha aggiunto ulteriori dettagli su Project Nessie con il suo recente libro, “Winner Sells All”, sulla rivalità Walmart-Amazon.

Secondo il libro, “Lo strumento di determinazione dei prezzi di Amazon abbasserebbe ripetutamente il prezzo di un articolo per eguagliarlo a quello della concorrenza, portando a quella che gli addetti ai lavori hanno soprannominato una spirale mortale“.