Google migra i promemoria da Keep a Tasks, piaccia o no

La migrazione dei promemoria da Google Keep a Google Tasks ha preso il via. Nessuna sorpresa: il gruppo di Mountain View ha annunciato il cambiamento ormai quasi un anno e mezzo fa (nell’aprile 2024), ma solo questa settimana ha iniziato a farlo.

Da Keep a Tasks per i promemoria di Google

L’obiettivo è quello di unificare l’esperienza per gli utenti, rendendo i promemoria accessibili non più da una singola applicazione, ma dall’intero ecosistema di bigG. Compariranno infatti anche tra gli appuntamenti di Calendar e potranno essere richiamati da Gemini attraverso l’intelligenza artificiale.

Questa nuova funzionalità renderà Google Tasks la soluzione unica per gestire le tue attività su Workspace. Quindi, che tu stia salvando qualcosa da Keep, Gmail, Calendar, Chat, Documenti o Gemini, Google Tasks garantirà che sia aggiornato e accessibile su tutti i prodotti Workspace che utilizzi.

La novità è in fase di rollout per tutti, da chi ha un account gratuito ai profili Workspace a pagamento. Come spesso accade in questi casi, servirà del tempo prima che possa risultare visibile a tutti. Potrebbe impiegare anche diverse settimane.

Google Keep non smetterà di funzionare (per fortuna). L’applicazione potrà continuare a essere utilizzata per gestire appunti e note, ma le funzionalità dedicate ai promemoria sono destinate a essere abbandonate.

Google ha deciso, pazienza per i feedback

È un cambiamento vantaggioso oppure forzato senza troppi benefici per l’utente finale? Dal punto di vista di bigG è sicuramente un passo in avanti, nell’ottica di un’integrazione sempre più profonda tra i suoi servizi. Questo, inevitabilmente, si sconta con le abitudini rodate dal tempo di chi da anni si affida a una determinata app o piattaforma per un compito specifico.

Il gruppo di Mountain View, come già dimostrato in passato (il caso Reader è il più emblematico) non baderà a eventuali feedback negativi e tirerà dritto per la sua strada. La decisione è presa.