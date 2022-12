Promo 150 GB, ecco con chi

Natale potrebbe arrivare in anticipo con una promo 150 GB davvero conveniente per chi vuole cambiare gestore e desidera qualcosa in più rispetto a quanto avuto finora, magari pagando anche meno.

La promo in questione è stata lanciata da Fastweb per il periodo natalizio. Di cosa si tratta? Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 150 GB di traffico dati in 5G. Il costo mensile è di 7,95 euro.

L’offerta va sottoscritta entro il 31 gennaio 2023. Se l’attivazione avviene online in questa pagina, basta aggiungere 10 euro ai 7,95 euro della prima ricarica.

Le chiamate illimitate non riguardano soltanto i numeri fissi e mobili in Italia, ma anche quelli di stati esteri, tra cui Germania, Francia, Regno Unito e Australia.

Se prima della scadenza mensile vengono consumati tutti i 150 GB, per ogni Giga che viene consumato si dovranno pagare 6 euro, che possono arrivare fino a un massimo di 10 al mese.

Per quanto riguarda, invece, gli SMS, una volta superata la soglia mensile di 100, per ogni SMS inviato si pagheranno 5 centesimi di euro.

Promo 150 GB in roaming anche all’estero

La promo 150 GB di Fastweb è pensata anche per coloro che si trovano in viaggio all’estero. Stiamo parlando del servizio roaming, che consente di navigare su Internet in tutta Europa, Regno Unito e Svizzera inclusi, grazie agli 8 GB al mese, a cui si aggiungono anche i 100 SMS mensili.

Invece, chi viaggia fuori Europa, sarà costretto a pagare a consumo, con qualità e velocità di connessione che dipendono dalla copertura del Paese in cui l’utente si trova.

Nell’offerta di Fastweb è compreso il servizio di Segreteria telefonica, la notifica di avviso chiamata e la verifica del credito.

Per gli utenti a cui i 150 GB potrebbero non bastare, è presente l’opzione 10 Giga Plus, che ha un costo di 6 euro al mese e consente di usare altri 10 GB nel caso in cui i 150 GB vengono consumati anzitempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.