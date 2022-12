PROMO 2022: TANTI GIGA a meno di 10 euro al mese

Oggi vediamo le migliori PROMO con Tanti Giga disponibili in questi ultimi giorni del 2022. Scopri come attivarle ONLINE per svolgere al meglio il tuo lavoro anche in mobilità grazie alla selezione che abbiamo pensato per te!

PROMO convergenti 2022: ecco ciò che propone Vodafone, TIM e WINDTRE

Family+ : la promozione di Vodafone che vediamo oggi è attivabile soltanto per chi possiede o decide di attivare la Fibra. La tariffa offre Giga senza Limiti in 5G con minuti illimitati verso tutti ad un prezzo folle! Stiamo parlando di 9,99 euro ogni mese.

: la promozione di Vodafone che vediamo oggi è attivabile soltanto per chi possiede o decide di attivare la Fibra. La tariffa offre con minuti illimitati verso tutti ad un prezzo folle! Stiamo parlando di 9,99 euro ogni mese. TIM 5G Power Famiglia : la promo TIM è praticamente speculare a quella dell’operatore rosso. Qui troviamo sempre Giga Illimitati in 5G oltre ai minuti e SMS illimitati verso tutti a meno di 10 euro al mese .

: la promo TIM è praticamente speculare a quella dell’operatore rosso. Qui troviamo sempre oltre ai minuti e SMS illimitati verso tutti a meno di . Unlimited con Super Fibra 5G: la soluzione di WINDTRE è molto simile a quelle già viste. In questo caso offre Giga Illimitati in 5G, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori e 200 SMS. Il tutto per soli 9,99 euro ogni mese.

WINDTRE: PROMO BOMBA a 9,99€

MIA Unlimited Easy Pay: la neonata promozione di WINDTRE prevede Giga Illimitati a 10 Mbps di velocità, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore mobile e fisso e 500 SMS. Tutto questo sempre a 9,99 euro ogni mese. Tale promo è attivabile solo richiedendo la portabilità da alcuni gestori virtuali.

Le proposte dei principali virtuali: fino a 230 Giga a meno di 10 euro al mese!

Tra i tre second brand dei big della telefonica in Italia troviamo tre proposte davvero molto interessanti da parte di Kena Mobile, Ho Mobile e Very Mobile. Vediamole assieme:

Kena 9,99 230GB : la prima offerta gode di 230 Giga di traffico dati in 4G+ con 100 Giga Extra per un mese gratis, 1000 SMS e minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso. Tutto questo per soli 9,99 euro ogni mese . Questa offerta telefonica è disponibile ONLINE per chi richiede l’attivazione di un nuovo numero oppure passa da determinati virtuali.

: la prima offerta gode di di traffico dati in con 100 Giga Extra per un mese gratis, 1000 SMS e minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso. Tutto questo per soli . Questa offerta telefonica è disponibile ONLINE per chi richiede l’attivazione di un nuovo numero oppure passa da determinati virtuali. tho. Che offerta! : la promozione di Ho Mobile è molto simile a quella di Kena solo che in questo caso troviamo meno Giga. Ho mette sul piatto ben 200 Giga in 4G , minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti a soli 9,99 euro mensili . La tariffa è disponibile solo in portabilità da specifici MVNO.

: la promozione di Ho Mobile è molto simile a quella di Kena solo che in questo caso troviamo meno Giga. Ho mette sul piatto ben , minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti . La tariffa è disponibile solo in portabilità da specifici MVNO. Very 9,99: terza offerta è quella che arriva da Very Mobile. In questo caso troviamo ben 220 Giga in 4G su rete WINDTRE con 100 Giga aggiuntivi per 30 giorni, minuti illimitati e SMS senza limiti e verso tutti. Il tutto per meno di 10 euro ogni mese. Tale promo è acquistabile ONLINE sempre da un target specifico di clienti solo in portabilità.

