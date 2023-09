Promo 24,49€ Virgin Fibra con nuova scadenza: passa ora

Le offerte di rete fissa Virgin Fibra Pura e Virgin Fibra & Fitness sono ancora disponibili con le stesse promozioni per un altro mese, con velocità massima di 1 Gbps o fino a 2,5 Gbps.

Queste offerte erano state prorogate fino al 31 agosto 2023, ma ora sono disponibili fino al 30 settembre 2023.

Nuova scadenza per la promo Virgin Fibra di 24,49 euro

Virgin offre due promozioni per la connessione in fibra ottica: la “Promo Zero Rame” per Virgin Fibra Pura 1 Giga e la “Promo Giga Speed” per Virgin Fibra Pura 2.5 Giga.

La prima offre una velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload al prezzo scontato di 24,49 euro al mese per i primi 18 mesi, con un costo di attivazione in promo a 19,99 euro.

La seconda offre una velocità fino a 2.5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload al prezzo scontato di 29,49 euro al mese a tempo indeterminato, con un costo di attivazione standard di 30,99 euro.

La “Promo Fibra & Fitness Light” è per il servizio da 1 Giga, con un prezzo scontato di 34,49 euro al mese per i primi 18 mesi e un costo di attivazione di 19,99 euro.

La “Promo Fibra & Fitness Plus” è per il servizio da 2.5 Giga, con un prezzo scontato di 39,49 euro al mese a tempo indeterminato e un costo di attivazione di 30,99 euro. Entrambi i servizi offrono velocità di upload e download elevate.

Queste offerte di rete fissa ti consentono una connessione internet illimitata in FTTH, con una velocità massima di 1 Gbps o 2,5 Gbps se la copertura lo permette.

E non finisce qui, perché avrai anche un modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Clicca qui sotto e passa a Virgin Fibra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.