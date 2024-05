Promo a tempo pCloud: sconto del 65% sul piano Family

La promo a tempo di pCloud per il piano Family consente a tutti i nuovi utenti di risparmiare grazie allo sconto del 65%. Questa offerta è ideata per celebrare i valori familiari, permettendo a te e ai tuoi cari di godere di uno spazio sicuro per archiviare tutti i dati importanti. Con tale sconto, il costo del piano scende a 599 euro rispetto al prezzo standard di 1.698 euro.

5TB di spazio di archiviazione cloud sicuro a disposizione per 5 utenti massimo, dove tecnologie di crittografia di ultima generazione proteggono i file durante il trasferimento e l’archiviazione, assicurando a tutta la famiglia la meritata tranquillità.

Promo a tempo di pCloud: sicurezza per i dati ai massimi livelli

Oltre alla sicurezza avanzata, pCloud presenta numerosi vantaggi che facilitano la gestione dei dati. Il servizio offre backup automatico, quindi i tuoi file vengono salvati costantemente anche da altri servizi cloud come Dropbox, Google Drive e OneDrive. In questo modo, niente rischi di perdere i dati importanti.

L’accesso ai file è garantito da qualsiasi dispositivo, sia esso computer, tablet o smartphone. Questo ti consente di avere sempre a portata di mano i tuoi documenti, foto e video, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. Con la possibilità di condividere facilmente i file sia internamente con i membri della famiglia che esternamente, pCloud è una soluzione grandiosamente versatile per tutte le tue esigenze di archiviazione.

Se le tue necessità dovessero crescere, pCloud offre anche l’opzione di espandere lo spazio di archiviazione disponibile. Sfrutta subito la promo a tempo per acquistare il piano Family a condizioni vantaggiose e proteggi i tuoi dati con una soluzione affidabile e conveniente. Ma non devi aspettare troppo perché l’offerta scadrà a breve.