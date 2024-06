La promo di Apple Music ti regala 6 mesi gratis: scopri come

Forse non lo sai, ma c’è una promozione in corso che ti permette di accedere per 6 mesi gratis a tutto il catalogo di musica in streaming del servizio Apple Music e alle sue tante funzionalità, senza limitazioni e senza alcuna interruzione pubblicitaria. Qui è ti spieghiamo come fare per approfittarne: non lasciarti sfuggire l’occasione.

Apple Music gratis per 6 mesi: approfittane ora

Tra le nuove uscite ci sono gli album “poké memodrama” di Angelina Mango e il singolo “Black Nirvana” di Elodie, il brano “SEXY SHOP” di Fedez & Emis Killa e tanti altri ancora. Li puoi ascoltare tutti direttamente sui tuoi smartphone, tablet e computer (non solo iPhone o iPad, ma anche Android e Windows), per un intero semestre, senza dover affrontare alcuna spesa. È merito dell’offerta proposta dalla mela morsicata a chi compra un nuovo dispositivo idoneo. Per scoprire tutti gli altri dettagli e come attivarla, visita la pagina dedicata.

Tra i prodotti compatibili con la promozione ci sono gli auricolari delle linee AirPods e AirPods Pro, le cuffie AirPod Max e i modelli Beats, lo smart speaker HomePod con Siri e gli smartphone della gamma iPhone. Trovi l’elenco completo dei modelli supportati sul sito ufficiale.

A rendere speciale Apple Music sono le tante funzionalità integrate, come ad esempio il supporto all’audio spaziale per un’esperienza coinvolgente, la modalità Canta per seguire il testo delle canzoni in tempo reale e la possibilità di scaricarle per l’ascolto offline quando viaggi. A questo si aggiungono il più grande catalogo di musica classica al mondo, oltre 30.000 playlist curate e più di 100 milioni di brani in continuo aggiornamento con le ultime uscite, sempre senza pubblicità. Scopri altri dettagli sulla piattaforma e inizia ad ascoltare su music.apple.com.