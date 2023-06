Crolla il prezzo degli auricolari OPPO Enco Buds2

Tra i più apprezzati nella categoria auricolari true wireless, gli OPPO Enco Buds2 sono in vendita oggi al prezzo minimo storico su Amazon. La promozione in corso li rende acquistabili con un irresistibile sconto del 60% sul listino ufficiale, facendo crollare la spesa. La colorazione interessata è quella bianca visibile in queste immagini.

OPPO Enco Buds2: grande occasione, sconto 60%

Si tratta di cuffie in-ear con supporto alla tecnologia Bluetooth 5.2, sistema per la cancellazione del rumore, driver titanizzato da 10 millimetri e autonomia fino a 28 ore grazie alla custodia che svolge anche il ruolo di powerbank per la ricarica. A tutto questo si aggiunge la certificazione IPX4 che li rende resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

La promozione in corso (non sappiamo fino a quando durerà) permette di acquistare gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds2 al prezzo finale di soli 19,99 euro invece di 49,99 euro come da listino. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire: lo sconto del 60% è applicato in automatico dall’e-commerce.

Chi dispone di un abbonamento Prime attivo può inoltre contare sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno, garantita dalla rete logistica di Amazon. Tutti gli altri hanno la possibilità di iniziare subito il mese di prova così da beneficiare dei tanti vantaggi inclusi nella sottoscrizione senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.