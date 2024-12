Promo di Natale HUAWEI: extra sconti per i tuoi regali!

HUAWEI celebra il Natale 2024 con offerte da non perdere disponibili sullo store ufficiale, perfette per chi vuole regalare (o regalarsi) prodotti tech. Grazie al coupon esclusivo APUNTOXMAS10, è possibile ottenere un extra sconto su articoli già scontati. Scopri i migliori wearable, PC, tablet e auricolari, perfetti per ogni budget!

Sconti wearable: salute e attività fisica al primo posto!

Il regalo di Natale perfetto? Un nuovo wearable! Questi device sono utili a monitorare tutto ciò che riguarda la propria salute, ma anche a ricevere e gestire in modo più smart le notifiche direttamente attraverso il proprio polso. Per approfittare delle offerte che stiamo segnalando, è indispensabile inserire il codice APUNTOXMAS10 in fase di check-out.

HUAWEI Watch Fit 3

Prezzo di partenza scontato: 159€ – Offerta di Natale: meno di 129€ (con cinturino extra in omaggio)

Il Watch Fit 3 è il compagno ideale per chi ama il fitness, ma non vuole rinunciare alla praticità. Grazie al suo cinturino in nylon ultraleggero, è perfetto per essere indossato tutto il giorno e in qualsiasi occasione. Integra funzionalità utili al monitoraggio della salute, come battito cardiaco, stress e qualità del sonno. La batteria garantisce ben 10 giorni di autonomia. Il suo punto di forza? Oltre al prezzo, il design: è il compagno ideale sia per l’uso quotidiano che per lo sport.

HUAWEI Watch GT 4 (46mm e 41mm)

Prezzo originale: 249€ – Offerta di Natale: 170€ (con FreeBuds SE 2 e cinturino extra inclusi)

In promo Natalizia c’è anche il HUAWEI Watch GT 4. Questo device, perfetto per un regalo di Natale, è bello da vedere e molto interessante lato funzionalità. Si tratta del prodotto perfetto per chi cerca uno smartwatch completo: offre oltre 100 modalità sportive, il monitoraggio della salute e un’autonomia che supera i 14 giorni. La confezione include anche le FreeBuds SE 2 e un secondo cinturino in regalo.

HUAWEI Watch GT 5 Christmas Edition (46mm)

Prezzo originale: 298€ – Offerta di Natale: 259€ con extra cinturino e FreeBuds 5i in omaggio

HUAWEI ha il prodotto giusto per tutti: il Watch GT 5 Christmas Edition, a questo prezzo, è molto interessante. La cassa in acciaio, l’ottimo software HUAWEI a bordo e le sue doti da fitness tracker lo rendono il prodotto perfetto per chi ha necessità di risparmiare, ma non vuole rinunciare a design e qualità. Chi lo riceverà in regalo a Natale ne sarà felicissimo!

HUAWEI Watch 4 Pro Space Edition

Prezzo originale: 649,90€ – Offerta di Natale: 494€ (con FreeBuds 5i in omaggio)

Unico nel suo genere, il Watch 4 Pro Space Edition offre un design molto ricercato unito ad un hardware completissimo. Questo smartphone è ideale per chi cerca un prodotto che sa di esclusività, è perfetto sia per lo sport che per l’uso quotidiano. L’offerta natalizia include le FreeBuds 5i.

PC e Tablet: produttività e intrattenimento al top

Tra i prodotti HUAWEI, quelli che catturano di più l’attenzione sono i PC e i Tablet. Tutti i prodotti hanno una scheda tecnica davvero ben equilibrata e, per ogni fascia di prezzo, c’è il prodotto giusto per accontentare i clienti in cerca del proprio nuovo device o del regalo di Natale perfetto. Vi ricordiamo che per approfittare delle offerte contenute in questo articolo, è indispensabile utilizzare il codice sconto APUNTOXMAS10 in fase di check-out.

HUAWEI MateBook 14

Il MateBook 14 è il laptop ideale per professionisti e studenti. Il prodotto in sconto ha a bordo 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e intagra un display 2,8K FullView da 14,2 pollici. In generale, offre prestazioni eccellenti per multitasking, creazione di contenuti e studio. Il design in metallo ultraleggero lo rende perfetto per chi è sempre in movimento.

HUAWEI MatePad 11.5S

Prezzo originale: 499€ – Offerta di Natale: 422€ (con M-Pencil e cover incluse)

Questo tablet è il compagno ideale per chi cerca produttività e intrattenimento. Grazie agli 8 GB di RAM, 256 GB di memoria, la tastiera e la M-Pencil incluse nel prezzo, offre tutto il necessario per lavorare, studiare e creare. Punto fondamentale è il display ad alta risoluzione che garantisce un’esperienza visiva davvero di livello. La batteria, che dura davvero tanto, rende questo tablet perfetto per l’uso in mobilità senza doversi preoccupare di avere sempre a disposizione una presa di corrente.

HUAWEI MatePad Pro 12.2″ PaperMatte Edition

Prezzo originale: 999€ – Offerta di Natale: 899€ (con Huawei Fit 2 e M-Pencil inclusi)

In cerca di un tablet top di gamma? Eccolo qui: il MatePad Pro 12.2″ integra un display OLED PaperMatte, da vero top di gamma. Grazie a questa caratteristica, il tablet offre un’esperienza di scrittura paragonabile a carta e penna. Si tratta del prodotto ideale per artisti e professionisti, include la M-Pencil e la tastiera: due accessori fondamentali per godere al 100% dell’esperienza offerta dal device. Il chip Kirin T91 garantisce prestazioni al top anche durante le attività più impegnative.

Audio e smartphone: i regali di Natale più gettonati

Auricolari e smartphone sono i regali di Natale per eccellenza. Tutti li utilizzano, ma in molti cercano il prodotto speciale, quello in grado di trasmettere grande qualità e sensazioni premium. HUAWEI, anche per questa categoria, ha alcune offerte interessanti a disposizione. Per approfittarne, è indispensabile inserire il codice APUNTOXMAS10 in fase di check-out.

HUAWEI FreeClip

Prezzo originale: 199,90€ – Offerta di Natale: 152€ (con Band 9 in omaggio)

Stanchi dei soliti auricolari? I HUAWEI FreeClip sono auricolari dal design open-ear: si tratta di una soluzione diversa da molti prodotti, ma davvero valida in termini di comodità. Sono auricolari leggeri e confortevoli, perfetti sia per le chiamate che la musica. Grazie alla cancellazione avanzata del rumore, offrono un’esperienza audio eccellente: non isolano dall’ambiente circostante, ma garantiscono un comfort acustico superiore ai prodotti standard.

HUAWEI Pura 70

Si tratta dello smartphone top di gamma di HUAWEI, è dotato di 12 GB di RAM, 256 GB di storage e un display OLED da 6,8″ a 120Hz. La fotocamera principale è da 50 MP con sensore da 1″: un sensore da vero top di gamma che garantisce scatti di qualità professionale. La batteria da 5200mAh supporta la ricarica rapida. In generale, è un prodotto di livello altissimo in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.

Approfitta subito delle promo HUAWEI e scegli il tuo regalo di Natale in sconto!

Accedere agli sconti natalizi è semplice: basta visitare lo store ufficiale HUAWEI, selezionare i prodotti in sconto e utilizzare il codice promozionale APUNTOXMAS10 inserendolo in fase di check-out per ottenere un extra sconto. Le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte: affrettati e rendi il tuo Natale 2024 indimenticabile con i regali Huawei!