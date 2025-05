Bluetooth 6.1: rilasciate le nuove specifiche da SIG

Il Bluetooth Special Interest Group (SIG) ha recentemente rilasciato la specifica Bluetooth 6.1 Core, un aggiornamento del protocollo che introduce miglioramenti significativi per la privacy e la gestione della crittografia. Questa versione perfeziona le funzionalità di Bluetooth 6.0, rilasciato a settembre 2024, e si concentra su soluzioni che rafforzano la sicurezza e l’efficienza dei dispositivi connessi, rendendola particolarmente rilevante per sviluppatori di dispositivi IoT, wearable e periferiche audio.

Bluetooth 6.1: novità per la privacy e la crittografia

Uno dei principali aggiornamenti del Bluetooth 6.1 è la funzione Randomized Resolvable Private Address (RPA). A differenza delle versioni precedenti, in cui l’indirizzo Bluetooth del dispositivo cambiava a intervalli prevedibili, ora il controller modifica l’indirizzo a intervalli casuali. Questo rende molto più difficile per eventuali malintenzionati tracciare le trasmissioni e associarle a un dispositivo specifico, migliorando significativamente la privacy degli utenti. Inoltre, delegando la gestione degli indirizzi al controller, si riduce il carico sul dispositivo host, con un impatto positivo sulla durata della batteria, un aspetto cruciale per dispositivi alimentati da batterie a bottone, come sensori o wearable.

Un’altra novità importante è l’obbligo di implementare la funzione Pause Encryption per tutti i dispositivi che supportano la crittografia. Questa regola standardizza il processo di pausa e ripresa della crittografia, garantendo coerenza tra dispositivi diversi: ad esempio, durante operazioni che richiedono un controllo rapido della privacy, i dispositivi seguiranno un protocollo uniforme, semplificando le transizioni degli stati di crittografia. Gli sviluppatori che lavorano su firmware o nuovi moduli Bluetooth dovranno integrare questa logica per garantire la conformità alla specifica.

Rispetto a Bluetooth 6.0, che aveva introdotto il channel sounding, una latenza ridotta e una scansione più veloce, Bluetooth 6.1 si concentra su privacy e standardizzazione. Sebbene aziende come Silicon Labs, Nordic Semiconductor e NXP non abbiano ancora annunciato date precise per il supporto a Bluetooth 6.1, è probabile che stiano già sviluppando nuovi aggiornamenti appositi.

Entro la fine del 2025 è nel frattempo previsto il debutto del protocollo Bluetooth 6.2, con ulteriori ottimizzazioni.