Promo Domestika: se acquisti due corsi, uno è gratis

Marketing, craft, design e illustrazione: cosa hanno in comune questi campi? La risposta è: un corso Domestika. La nota piattaforma creativa ha infatti da poco rilanciato la tanto apprezzata promozione 2×1, che permette di scegliere fra una vastissima selezione di corsi. Basta selezionarne due per ottenere subito il 50% di sconto in fase di acquisto. In parole povere, uno è gratis! Diamo quindi un’occhiata ai corsi più interessanti disponibili nella promozione.

Sono diverse le categorie disponibili. Un grande classico è il campo dell’illustrazione, con corsi e lezioni sia a tecnica classica – acquerelli, pastelli, matita e carta – che a tecnica digitale, perciò libero spazio a software come Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. C’è spazio ovviamente anche per gli amanti dei lavori manuali, come corsi di uncinetto, design di gioielli, ma anche design e costruzione di mobili e cake design. Le possibilità sono davvero tantissime e spaziano in moltissimi campi, fra cui fotografia e video, scrittura, architettura e spazi, 3D e animazione. Molto interessanti sono le lezioni connesse a marketing e business, perfette ad esempio quando si è in procinto di aprire una nuova attività oppure per coloro che sono interessati a diventare famosi sui social.

Come usufruire della promozione? Basterà solamente collegarsi alla pagina dell’offerta e selezionare i due corsi che più ci interessano. Dopodiché, lo sconto del 50% verrà attivato in automatico prima del pagamento. Sul sito web Domestika è disponibile anche la lista completa dei corsi che aderiscono. Affrettati, perché l’offerta scade fra pochi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.