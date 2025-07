Promo esclusiva: Xiaomi Redmi 14C a metà prezzo

Se, come tutti, utilizzi lo smartphone per le chiamate, i messaggi su WhatsApp, i social, i video in streaming e per scattare foto e video quando sei in giro, Xiaomi Redmi 14C è lo smartphone che fa per te. Sì, perché non hai bisogno di specifiche tecniche da top di gamma, ma di uno smartphone che nel suo complesso ti assicuri autonomia, prestazioni e funzionalità utili per la vita di tutti i giorni. E da questo punto di vista Xiaomi Redmi 14C è impeccabile. Inoltre oggi lo trovi in offerta su eBay con un clamoroso 48% di sconto che ti permette di acquistarlo a soli 104,90€.

3 ragioni per scegliere Xiaomi Redmi 14C

Ampio schermo da 6,88” con frequenza di aggiornamento di 120 Hz

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile)

Fotocamera da 50 MP e batteria da 5.160 mAh

Lo smartphone di cui hai bisogno tutti i giorni

Se stai cercando uno smartphone che unisca design moderno, prestazioni elevate e funzionalità avanzate a un prezzo competitivo, Xiaomi Redmi 14C è quello di cui hai bisogno. Il suo ampio display da 6,88” con frequenza di aggiornamento a 120Hz non solo ti offre una visione fluida e immersiva, ma è progettato per proteggere la vista grazie alla tecnologia a bassa emissione di luce blu, ideale se usi lo smartphone tutto il giorno.

A livello fotografico, Xiaomi Redmi 14C sorprende con una doppia fotocamera AI da 50MP, capace di scattare foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla modalità notturna e ai filtri intelligenti. Anche i selfie non deludono perché con la fotocamera frontale da 13MP, supportata da algoritmi di abbellimento e una modalità notturna aggiornata, ti restituiscono risultati sempre all’altezza, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sul fronte delle prestazioni puoi contare sul potente processore Helio G81-Ultra e una batteria da 5.160 mAh che ti assicura un’autonomia prolungata. Il supporto alla ricarica rapida da 18W ti permette di ricaricare velocemente la batteria.

Ideale per chi…

Ha bisogno di memoria ampia e performance fluide

Apre video e scorre contenuti frequentemente

Ama fotografare ma cerca un budget-limitato

A 104,90€ con il 48% di sconto Xiaomi Redmi 14C è un vero affare. Perfetto per te, come primo smartphone per i tuoi figli e come idea regalo: approfitta di questa incredibile occasione.