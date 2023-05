PROMO Fibra Vodafone: ora a 24,90 euro al mese

Grazie alla PROMO Fibra di Vodafone è ora possibile attivare l’internet di casa ad un prezzo davvero mai visto. Stiamo parlando di meno di 25 euro mensili che si abbassano ulteriormente se siete clienti mobili 1con l’operatore rosso.

PROMO Fibra Vodafone: ecco come avere la tariffa scontata

La promozione a meno di 25 euro al mese è per ora richiedibile SOLO ONLINE nelle tecnologie ADSL, FTTC e FTTH con picchi di velocità massima che possono arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload solo sotto copertura Fiber To The Home, Modem incluso con la nuova tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo a soli 24,90 euro ogni mese, invece di 27,90 euro mensili.

In questo canone mensile scontato troviamo anche in esclusiva ONLINE le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali. Quest’opzione è completamente gratuita solo per le attivazioni portate a termine dal link qui sotto:

La promozione super scontata a meno di 25 euro al mese che abbiamo visto quest’oggi e che offre internet senza limiti, chiamate illimitate dal fisso ed il Modem incluso è l’opzione per chi vuole solo internet a casa senza grosse esigenze di copertura. In alternativa, esiste la promo V-Max che include un Extender incluso nel prezzo.

Costi ed altro

La tariffa di cui abbiamo vi parlato oggi è disponibile con le chiamate senza limiti dal fisso in esclusiva ONLINE con contributo di attivazione già compreso nel canone per 24 mesi. Inoltre, la spedizione del Modem è completamente gratuita.

