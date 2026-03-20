Promo FLASH Hostinger: sconti fino all'84% per creare il tuo sito oggi stesso

Hostinger è l’unica piattaforma web hosting che ti dà un motivo concreto per avviare il tuo progetto online oggi stesso: uno sconto fino all’84% su tutti i piani in abbonamento, che partono da appena 2,49 euro al mese e offrono decine di strumenti utilissimi, già pronti all’uso, e anche basati su Intelligenza Artificiale.

Creare un sito non è mai stato così semplice

Diamo uno sguardo ai piani che Hostinger mette a disposizione. Il più economico è Premium, pensato per chi è alle prime armi, a 2,49 euro al mese con uno sconto dell’80%. Il piano intermedio è Business, ideale per chi vuole sviluppare un sito già avviato o pensa già in grande: con lo sconto, questa volta dell’84%, il prezzo è di soli 2,99 euro al mese. Infine c’è Cloud Storage, più potente, a 6,99 euro con uno sconto del 73%.

Tutti i piani includono diversi strumenti che ti saranno utilissimi nel lancio del tuo progetto. In primo luogo c’è il dominio gratuito per un anno, che fa il paio con il certificato SSL per la sicurezza. Poi ci sono i backup automatici, la migrazione gratuita senza downtime nel caso volessi spostare un sito web già esistente, una comoda email per marketing (un anno), CDN gratuita e anche gestione di WordPress, uno tra i più diffusi CMS, semplificata.

La vera chicca è però il website builder con Intelligenza Artificiale, che ti permette di creare un sito web da zero senza dover scrivere una singola riga di codice. Tu descrivi la tua idea all’AI, lei genera automaticamente struttura, testi e immagini. Grazie all’editor drag&drop, puoi sempre personalizzare il tutto come preferisci. Se non vuoi utilizzare l’AI, avrai sempre a disposizione dei template predefiniti da cui partire.

Tutti i pacchetti Hostinger includono anche garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, possibilità di annullare il proprio abbonamento in qualsiasi momento e assistenza 24/7 per qualsiasi esigenza. Inoltre, in via promozionale, Hostinger offre 3 mesi di servizio extra completamente gratuiti. È un’occasione d’oro per te che vuoi lanciare un progetto online ma non sai da dove partire: sfrutta la promozione Hostinger, con sconti fino all’84%. Ma attenzione, perché sarà disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato.