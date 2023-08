Promo GIGLIO Sorgenia: 30€ in meno per 12 mesi

Grazie a Sorgenia puoi ricevere da subito con la PROMO GIGLIO ben 30 euro di sconto in bolletta per 12 mesi.

Sorgenia PROMO GIGLIO: ecco i dettagli

Sorgenia è sicuramente un fornitore italiano di tutto rispetto. In questi giorni, però, richiedere lo switch è ancora più conveniente! Grazie infatti alla promo GIGLIO ci sono ben 30 euro in meno in bolletta per ben 12 mesi. Inoltre, l’energia proviene da fonti rinnovabili certificate.

La promozione disponibile sul sito denominata Next Energy Sunlight prevede una tariffa per la Luce che segue l’andamento del mercato con uno spread aggiuntivo sui consumi pari a 0,01€/kWh per il primo anno e di 0,03€/kWh dal secondo anno. Mentre per il Gas, invece, ha sempre un prezzo indicizzato all’ingrosso con un sovrapprezzo aggiuntivo pari a 0,15€/Smc per i primi 12 mesi e 0,20€/Smc dal secondo anno. Inoltre, il fornitore richiede anche un contributo fisso ad ogni fornitura attivata. Nello specifico per l’energia sono previsti 91,2€/POD/anno, mentre, per il Gas il contributo è di 114€/PDR/anno. Oltre a questo troviamo le solite voci come il canone Rai, spese di gestione del contatore, perdite di rete, ecc…

Sorgenia offre anche la possibilità di fare un pacchetto unico anche con l’internet di casa. La Fibra è disponibile a partire da 21,90 euro ogni mese.

In sostanza, il prezzo della materia varia di mese in mese. Vediamo altri punti a favore di questo fornitore tutto italiano:

bollette paper-less e senza burocrazia cartacea. Le fatture quindi vengono emesse ed inviate tramite email. Inoltre, il pagamento mensile avviene tramite IBAN, carta di credito o altre forme 100% smart, come ad esempio PayPal .

. la materia prima proviene da fonti rinnovabili italiane e certificate ;

; attivando una delle due forniture o entrambe puoi contribuire a far crescere una foresta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.