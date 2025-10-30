 Promo Halloween pCloud: pacchetto cloud e password manager a prezzo scontato
pCloud festeggia Halloween con un’offerta imperdibile: ottieni 10 TB di archiviazione cloud e il gestore password a un prezzo occasione.
pCloud lancia un’offerta da brividi in occasione di Halloween: solo per pochi giorni, puoi ottenere un abbonamento annuale a 10 TB di spazio cloud sicuro più pCloud Pass Premium, il gestore password criptato, a 199,99 euro invece di 275,76 euro. Un pacchetto a rinnovo annuale che ti permetterà di risparmiare rispetto all’acquisto singolo, ideale per chi vuole mantenere al sicuro tutti i propri file e proteggere le credenziali d’accesso dei propri account.

Approfitta subito dell’offerta Halloween pCloud

Cosa include l’offerta Halloween di pCloud

La protezione dati è il cuore dell’offerta pCloud: grazie al protocollo TLS/SSL e alla crittografia a 256-bit, tutti i file trasferiti dai tuoi dispositivi ai server vengono salvaguardati. La piattaforma, inoltre, applica standard di sicurezza all’avanguardia che garantisce il massimo della privacy.

Il pacchetto include pCloud Pass Premium, il gestore password che conserva le tue credenziali e se le ricorda al posto tuo, e il piano cloud Ultra da 10 TB, che offre archiviazione cloud ad altissima capacità. Tutti i contenuti caricati su cloud possono essere sincronizzati automaticamente su più dispositivi: computer, smartphone o tablet, così da potervi accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

pCloud include anche altre funzionalità che ti renderanno la vita ancora più semplice. Dalla possibilità di condividere file attraverso link protetti da password, agli strumenti pensati per il lavoro in team, fino alla funzione di backup sia per i dispositivi collegati che per i servizi esterni come Dropbox, Google Drive e Facebook.

Attiva la tua offerta Halloween prima che scada

pCloud non è solo uno spazio cloud: è una piattaforma multimediale completa. Il player integrato ti permette di ascoltare musica o guardare video direttamente online, senza bisogno di scaricare nulla. Tutte queste funzionalità rendono la piattaforma ideale per chi vuole centralizzare la gestione dei propri file all’interno di un unico servizio.

L’offerta Halloween di pCloud combina 10 TB di spazio cloud (dal valore di 239,88 euro) e pCloud Pass Premium (valore di 35,88 euro), insieme a soli 199,99 euro. Un risparmio netto di circa 75 euro, per un servizio sicuro, completo e professionale. Il pagamento è criptato tramite protocollo SSL a 256-bit, inoltre hai 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
30 ott 2025
