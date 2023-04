Promo Ho. Mobile: minuti illimitati e tanti Giga a prezzi vantaggiosi

Attiva online le promo di Ho Mobile, con cui puoi navigare in mobilità, chiamare ed inviare sms senza limiti a partire da 6,99 euro al mese. Ho Mobile è l’operatore virtuale che si appoggia alla rete 4G di proprietà di Vodafone, che garantisce una velocità fino a 30 mega in download sul 98% del territorio italiano. Le tariffe ho. sono semplici e chiare: nessun costo extra, superamento di soglie o vincoli. Puoi sottoscriverle, sia attivando un nuovo numero che effettuando il passaggio da un’altra compagnia anche senza cambiare la tua numerazione.

Scegli la tua promo Ho Mobile

Se provieni da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e alcuni altri operatori virtuali puoi scegliere tra queste promo:

Ho 6,99 comprende minuti e sms illimitati , e 130 Giga in 4G a 6,99 euro al mese. L’ attivazione e la sim sono gratis . Dalla prima ricarica di 7 euro ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro.

comprende , e in 4G a al mese. L’ e la sono . Dalla prima ricarica di 7 euro ti verrà scalato il costo del rinnovo di 6,99 euro. Ho 7,99 include minuti e sms illimitati e 180 Giga in 4G a 7,99 euro al mese. L’attivazione e la sim sono gratis. Dalla prima ricarica di 8 euro ti verrà scalato il costo del rinnovo di 7,99 euro.

Servizi inclusi ho. Mobile

In tutte le offerte ho. Mobile hai inclusi gratuitamente i seguenti servizi:

trasferimento di chiamata;

avviso di chiamata;

SMS ho. chiamato;

42121 gratuito per conoscere il credito residuo;

navigazione hotspot;

rete 4G con velocità fino a 30 Mbps;

ho. riparti quando finisci i Giga

Info e costi

Le tariffe ho. mobile sono semplici e trasparenti, inoltre non è previsto alcun vincolo contrattuale e costo extra. Quando finisci i giga della tua offerta, la navigazione viene bloccata per evitare ulteriori esborsi. Puoi riprendere a navigare quando vuoi, allo stesso prezzo facendo ripartire la tua promozione e iniziando un nuovo ciclo mensile. Se non sei soddisfatto del servizio hai 30 giorni per chiedere il rimborso direttamente dall’Area personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.