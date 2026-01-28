Promo Iliad 5G: 250GB e prezzo bloccato, l'affare da cogliere al volo

La nuova offerta GIGA 250 di Iliad è assolutamente imperdibile per avere un pacchetto completo che includa internet in 4G e 5G, minuti e SMS illimitati: il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre, con costo di attivazione della SIM a soli 9,99 euro.

I 250GB, come detto, sono utilizzabili anche in 5G nelle aree coperte e se hai uno smartphone compatibile con la più recente tecnologia. Altrimenti, navigherai, comunque ad alte velocità, in 4G e 4G+. Le velocità di punta in 5G possono arrivare fino a 2 Gbps.

Minuti e SMS invece sono illimitati verso numeri fissi e mobili sia in Italia che in Europa e avrai anche 18GB extra dedicati al roaming in Europa, così potrai continuare a navigare anche mentre sei in viaggio senza dover contare su opzioni aggiuntive. In più, il pacchetto include anche minuti illimitati dall’Italia verso numeri fissi internazionali e verso i numeri mobili di Stati Uniti e Canada.

La soluzione tutto in uno per avere un pacchetto conveniente, completo di internet veloce e tutti i minuti che ti servono per le tue chiamate. Attivala ora online.