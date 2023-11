Promo Iliad Giga 150: naviga in 5G a soli 9,99€ per sempre

Giga 150 di Iliad si distingue come una promozione innovativa, segnando un punto di svolta per l’operatore dopo un quinquennio di coerenza nelle sue promesse.

Le offerte restano sempre le stesse nel tempo, senza alcuna variazione di prezzo. Andiamo a vedere nei dettagli l’offerta attuale e la facilità per ottenere anche in formato elettronico la SIM online.

Iliad Giga 150: la soluzione perfetta per chi vuole navigare senza limiti

L’offerta è applicabile sia per chi richiede la portabilità da qualsiasi operatore mobile nazionale, sia per coloro che desiderano attivare un nuovo numero con Iliad. Indipendentemente dalla scelta, la tariffa mantiene invariato il suo contenuto e le sue caratteristiche.

La promozione comprende 150 GB su rete Iliad a velocità massima, 10 GB di dati utilizzabili in roaming in tutta l’UE, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, minuti internazionali inclusi nel prezzo per oltre 60 destinazioni, servizio 5G incluso, prezzo bloccato a lungo termine, zero scatti alla risposta, nessun vincolo contrattuale, hotspot gratuito, servizio “Mi Richiami”, segreteria telefonica inclusa e controllo del credito residuo.

Nella tariffa mensile di appena 9,99 euro, hai a disposizione minuti verso più di 60 destinazioni mondiali. Con questa opzione, puoi effettuare chiamate verso numeri fissi dei seguenti Paesi:

Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Per quanto riguarda Canada, USA, Hawaii ed Alaska, puoi chiamare sia numeri fissi che mobili. Sottolineamo che tutte le offerte Iliad, inclusa questa, non comportano costi aggiuntivi e il prezzo è garantito per sempre.

L’attivazione è veloce e facile, con un costo una tantum di soli 9,99 euro, e può essere richiesta comodamente ONLINE in pochi passaggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.