PROMO Internet Unlimited: Fibra Vodafone da 22,90€

Con la PROMO Internet Unlimited di Vodafone hai la possibilità di avere la Fibra dell’operatore rosso a partire da un prezzo davvero molto interessante. Stiamo parlando di appena 22,90 euro mensili. Questo canone è disponibile solo per chi ha già l’operatore ex Omnitel nel suo telefono cellulare.

PROMO Internet Unlimited: ecco come avere la Fibra scontata

La tariffa che abbiamo visto sinora prevede internet senza limiti nelle tecnologie ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima raggiungibile solo mediante copertura Fiber To The Home che arriva a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, Modem compreso nel prezzo in comodato d’uso gratuito con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Il tutto per soli 22,90 euro al mese, invece di 27,90 euro mensili.

Isolo Online, ci sono anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili. Questo addon è disponibile sia nella versione dedicata ai già clienti mobili Vodafone sia per chi intende avere solo la Fibra a 24,90€, invece di 27,90 euro al mese.

Questa soluzione è indicata per chi ha una casa non molto grande. Per chi invece ha delle esigenze di copertura ben precise, Vodafone, mette a disposizione la PROMO V-Max che comprende un Extender incluso nel prezzo.

Costi ed altro

L’offerta telefonica a meno di 23 euro mensili per chi ha già Vodafone nel proprio numero mobile è attualmente disponibile ONLINE con costo di attivazione già compreso nel canone mensile per 24 mesi. Inoltre, l’operatore rosso vi regala anche la spedizione a casa del Modem.

