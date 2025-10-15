 Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro
Scopri la promo Internxt: fino all'85% di sconto a vita su cloud crittografato e open source. Ottieni fino a 5TB di spazio sicuro.
Un’offerta da non perdere per chi vuole mettere al sicuro i propri file una volta per tutte: sono in corso gli sconti Internxt, che ti permettono di risparmiare fino all’85% sui piani cloud a vita, senza abbonamento e fino a 5TB di spazio. Che tu sia un professionista che ha bisogno di grandi quantità di spazi di archiviazione, oppure un privato che vuole mantenere al sicuro tutti i suoi dati, la promozione è senza dubbi allettante.

Internxt, approfitta dell’85% di sconto

Cloud privato, sicuro e verificato

Internxt si contraddistingue tra la concorrenza per il suo approccio “privacy by design”: ciò significa che nessuna password né informazione sul tuo conto verrà mai salvata dalla piattaforma. Inoltre, tutti i file che caricherai sul cloud saranno crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo. La tecnologia AES-256 zero-knowledge fa il resto: assicura che tu soltanto possa accedere ai tuoi dati, senza eccezioni.

La piattaforma, inoltre, è open source: il codice è pubblico su GitHub e chiunque può esaminarlo, per il massimo della trasparenza. In aggiunta, la piattaforma è verificata in modo indipendente da Securitum ed è ovviamente conforme alle normative del GDPR in materia di privacy. Come se non bastasse, Internxt impiega fonti energetiche rinnovabili e offre crittografia post-quantistica, per un occhio di riguardo al futuro.

E se cambiassi idea? Niente paura: Internxt offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provare il servizio in tutta serenità. Grazie alla promozione Internxt puoi risparmiare fino all’85% sui piani a vita, vale a dire:

  • Essenziali, con 1TB a 195 euro anziché 1.300
  • Premium, con 3TB a 345 euro invece di 2.300
  • Definitivo (il più richiesto), con 5TB a 495 euro invece di 3.300
Cloud a vita con Internxt in offerta

Ogni piano include assistenza clienti premium, mentre il pagamento è una tantum: ciò significa che non sottoscriverai alcun abbonamento, né dovrai sostenere costi extra, oltre a quelli del piano cloud. In più, puoi anche rateizzare il costo nel caso risultasse troppo elevato da saldare sull’unghia. In conclusione: la privacy vale oro, ma ora è scontata. .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ott 2025

