Promo Internxt: fino all’85% di sconto sul cloud a vita più sicuro

Un’offerta da non perdere per chi vuole mettere al sicuro i propri file una volta per tutte: sono in corso gli sconti Internxt, che ti permettono di risparmiare fino all’85% sui piani cloud a vita, senza abbonamento e fino a 5TB di spazio. Che tu sia un professionista che ha bisogno di grandi quantità di spazi di archiviazione, oppure un privato che vuole mantenere al sicuro tutti i suoi dati, la promozione è senza dubbi allettante.

Cloud privato, sicuro e verificato

Internxt si contraddistingue tra la concorrenza per il suo approccio “privacy by design”: ciò significa che nessuna password né informazione sul tuo conto verrà mai salvata dalla piattaforma. Inoltre, tutti i file che caricherai sul cloud saranno crittografati end-to-end prima ancora di lasciare il tuo dispositivo. La tecnologia AES-256 zero-knowledge fa il resto: assicura che tu soltanto possa accedere ai tuoi dati, senza eccezioni.

La piattaforma, inoltre, è open source: il codice è pubblico su GitHub e chiunque può esaminarlo, per il massimo della trasparenza. In aggiunta, la piattaforma è verificata in modo indipendente da Securitum ed è ovviamente conforme alle normative del GDPR in materia di privacy. Come se non bastasse, Internxt impiega fonti energetiche rinnovabili e offre crittografia post-quantistica, per un occhio di riguardo al futuro.

E se cambiassi idea? Niente paura: Internxt offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provare il servizio in tutta serenità. Grazie alla promozione Internxt puoi risparmiare fino all’85% sui piani a vita, vale a dire:

Essenziali , con 1TB a 195 euro anziché 1.300

, con 1TB a 195 euro anziché 1.300 Premium , con 3TB a 345 euro invece di 2.300

, con 3TB a 345 euro invece di 2.300 Definitivo (il più richiesto), con 5TB a 495 euro invece di 3.300

Ogni piano include assistenza clienti premium, mentre il pagamento è una tantum: ciò significa che non sottoscriverai alcun abbonamento, né dovrai sostenere costi extra, oltre a quelli del piano cloud. In più, puoi anche rateizzare il costo nel caso risultasse troppo elevato da saldare sull’unghia. In conclusione: la privacy vale oro, ma ora è scontata. .