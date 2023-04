PROMO Kena Mobile: 130GB a meno di 7 euro al mese

La PROMO di Kena Mobile è una della soluzioni più ricercate ed interessanti sia per quanto riguarda il costo davvero accessibile a tutti sia per il contenuto offerto. Vediamo dunque come richiedere l’attivazione ONLINE di questa offerta a meno di 7 euro al mese.

Kena Mobile PROMO: 130GB a soli 6,99€ mensili

L’offerta telefonica del second brand TIM offre ben 130 Giga di traffico internet in LTE su rete Telecom Italia con prestazioni di velocità massime stanziate a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati e senza scatto alla risposta di chiamate verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali e 500 SMS sempre verso tutti i carrier mobili in Italia. Tutto questo per 6,99 euro ogni mese.

La promozione di quest’oggi è valida ONLINE sia per chi necessita di avere un nuovo numero sia per chi intende passare da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Inoltre, nel costo mensile della promozione troviamo anche inclusi 7 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming. Tutto questo senza alcun costo extra.

Costi ed altro

La tariffa low-cost ha un contributo iniziale richiesto per l’attivazione di 4,99 euro una tantum. La spedizione della SIM ed il costo della stessa sono invece completamente GRATIS.

