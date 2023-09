PROMO Norton 360: sconto 65% sulla suite Deluxe con VPN e antivirus

La promozione estiva, che in diverse occasioni abbiamo nominato, è finita. Adesso ce n’è una nuova sulla suite Norton 360 Deluxe, che è di 34,99 euro per il primo anno.

Siccome hai perso l’occasione per usufruire di un pacchetto di sicurezza completo, comprendente VPN, antivirus, password manager e notifiche tempestive in caso di divulgazione dei tuoi dati personali sul Dark Web, adesso non lasciarti sfuggire questa.

Norton 360 Deluxe: ecco perché dovresti abbonarti

Con Norton 360 Deluxe potrai avvalerti di una protezione real time e senza soluzione di continuità contro virus e malware di ogni tipo.

Norton è da anni un punto di riferimento nel settore della sicurezza informatica, pertanto si può affermare senza alcun dubbi che sei in mani capaci.

Il pacchetto di sicurezza offerto da Norton include una VPN affidabile e veloce, adatta a tutti gli usi. Ciò ti consente di guardare le tue serie TV preferite in streaming, eventi sportivi di ogni genere e aggirare i blocchi imposti dalle restrizioni geografiche.

Un altro strumento incluso nel piano Deluxe è il password manager, che ti consente di archiviare in modo sicuro le tue credenziali di accesso. Inoltre, ti consente anche di archiviare le informazioni della carta di debito o di credito.

In più, se attivi Norton 360 Deluxe con VPN e antivirus, potrai sapere subito se qualcuno ha rubato i tuoi dati personali e li ha diffusi su internet.

Ti verranno anche dei consigli su cosa fare. E se lo attivi adesso, puoi avere uno sconto del 65% e pagare solo 2,5 euro al mese per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.