Promo San Valentino di IObit: 35% sconto su utility per l'ottimizzazione PC/Mac

Con San Valentino a pochi giorni di distanza, non mancano le promozioni di servizi e provider che contribuiscono all’atmosfera romantica.

In questo contesto, spicca senza ombra di dubbio la proposta di IObit che ha deciso di dare un netto taglio al prezzo di alcuni dei suoi software di punta.

Nello specifico, la promo di San Valentino coinvolge utility per l’ottimizzazione di software PC e Mac con sconti del 35%.

Per ottenere la riduzione di prezzo è necessario seguire questo link e, una volta aperta la pagina principale di IObit, scegliere un prodotto tra i tanti proposti e cliccare sul bottone per l’acquisto.

Giunti sulla scheda di pagamento, è necessario cliccare sulla scritta Ho un buono sconto e, nel campo che appare, inserire il coupon VLT230206 . La pagina si caricherà e, dal prezzo originario, verrà scalato il 35%.

La promo San Valentino di IObit permette di abbassare il prezzo di diversi software interessanti

Cosa offre di così interessante IObit? I software, in realtà sono svariati e capaci di offrire sia ottimizzazioni lato performance che nel contesto della sicurezza online.

Smart Defrag 8 PRO, per esempio, è un’utility ideale per rendere avvio e funzionamento di un computer molto più rapidi. IObit Uninstaller 12 PRO, dal canto suo, agisce con disinstallazioni perfette dei software indesiderati, offrendo una pulizia altrimenti irraggiungibile con i tool integrati nel sistema operativo.

Driver Booster 10 PRO è invece la soluzione ideale per mantenere sempre e comunque aggiornati tutti i driver del computer in uso: una soluzione ideale sia per quanto concerne le performance che lato sicurezza.

I prodotti IObit sono molteplici e utili in diversi contesti: la possibilità di ridurre il prezzo di un terzo, dunque, risulta un’ottima occasione per festeggiare nel miglior modo possibile San Valentino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.