 Promo shock sul Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: la cifra finale ti stupirà
Una promozione shock è disponibile fino a esaurimento scorte su eBay per il Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: la cifra finale è folle.
Tecnologia Mobile
Lasciati stupire da eBay che ha confezionato una promozione incredibile sul nuovo Samsung Galaxy S25 Edge 256GB. Proprio mentre stai leggendo va a ruba. Acquistalo adesso a soli 654 euro, invece di 1299 euro. Doppio sconto quindi su questo smartphone che sta appassionando tantissimi utenti.

Approfitta del doppio sconto su Galaxy S25 Edge

Oltre al 47% di sconto immediato poi ottenere un 5% di extra sconto (massimo 50 euro) con eBay. Inserisci il Coupon SETTEMBRE25 all’interno della casella Codici Sconto alla pagina dei metodi di pagamento. Così risparmi ancora di più e ti porti a casa il Galaxy S25 Edge 256GB a prezzo imperdibile.

Addirittura, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare l’ordine in 3 rate a tasso zero. La consegna gratuita è inclusa, così come sono inclusi il Servizio eBay Premium e la Garanzia Cliente eBay. Un acquisto estremamente vantaggioso e sicuro.

Samsung Galaxy S25 Edge 256GB: un capolavoro tecnologico

Il Samsung Galaxy S25 Edge 256GB è lo smartphone perfetto per chi cerca qualcosa di sottile che però non rinunci a prestazioni e fotocamere professionali. Stiamo parlando di un vero e proprio capolavoro tecnologico. Le dimensioni ridotte sono state ottimizzate per includere una fotocamera da 200 MP incredibile. Ordinalo al prezzo folle di soli 654 su eBay con SETTEMBRE25.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, realizzato per Galaxy, hai tra le mani uno dei chipset più potenti. Assicurati prestazioni eccellenti per la gestione delle tue attività smart di tutti i giorni, incluse le funzionalità di intelligenza artificiale pensate per facilità la tua vita. Così trovi risposte immediate alle tue domande, ottieni immagini pazzesche e approfitti di contenuti eccellenti.

Samsung Galaxy S25 Edge 256GB Memoria 12GB Ram Display 6.7″ 5G Titanium IceBlue

La batteria a lunga durata assicura tanta autonomia quando sei lontano da casa, così non stai in pensiero e arrivi tranquillamente a fine giornata. Fai l’affare del giorno prima che le scorte finiscano. Acquista ora il Galaxy S25 Edge 256GB su eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 set 2025
